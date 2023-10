Selig veröffentlichen neue Single “Neuanfang”

Die Hamburger Rock-Band Selig veröffentlichte kürzlich ihre neue Single “Neuanfang” zum 30-jährigen Bandjubiläum. Die Gruppe um Sänger Jan Plewka feiert ihr 30-jähriges Bestehen mit einer ausgedehnten Tournee in Originalbesetzung. Der Track ist, so die Info: “Vielleicht der persönlichste Song der Band bisher überhaupt, handelt er doch einfach von Selig selbst.”

© Selig – Neuanfang (Cover)

Denn wenn man, wie die Band sagt, “erstmal erkannt hat, dass das, was man da gemeinsam auf die Bühne bringt, von einem größeren Wert ist als alles, was einen vielleicht manchmal mit dem ganzen Projekt hadern lässt, dann kann man ewig weitermachen. Denn man spürt, dass da live etwas entsteht, das man so mit keiner anderen Formation jemals hinbekommen wird.”

“Neuanfang” ist ab dem 05.10.23 überall im Stream verfügbar und erscheint am 27.10.23 auch als Vinyl-Single mit einer Live-Aufnahme des Songs “Unsterblich” auf der B-Seite. Vorzubestellen ist die 7″ über den Shop der Band.

SELIG – “Neuanfang” (Single, VÖ 05.10.23) Musikvideo:

SELIG – Und endlich unendlich – Tour 2023

27.10. Osnabrück, Rosenhof

28.10. Bremen, Modernes

29.10. Hannover, Musikzentrum

31.10. Berlin, Huxleys

01.11. Rostock, MAU Club

03.11. Stuttgart, Wizemann

04.11. Köln, Live Music Hall (Restkarten)

05.11. Karlsruhe, Tollhaus

07.11. Frankfurt, Batschkapp

08.11. Erfurt, Gewerkschaftshaus

09.11. München, Muffathalle

11.11. Leipzig, Täubchenthal

12.11. AT – Wien, Szene

14.12. Hamburg, Große Freiheit 36 (Zusatzshow)

15.12. Hamburg, Große Freiheit 36 (ausverkauft)

