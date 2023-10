Soft Cell veröffentlichen Neuauflage ihres Debüts “Non-Stop Erotic Cabaret”

Soft Cell veröffentlichen am 10. November 2023 eine Neuauflage ihres Debüts “Non-Stop Erotic Cabaret” über Universal Music. Das Debütalbum von Marc Almond und Dave Ball a.k.a Soft Cell war ein Meilenstein und enthält Klassiker wie “Tainted Love”, „Bedsitter“ und „Say Hello Wave Goodbye“. Auch 2023 gehört das Album “Non-Stop Erotic Cabaret” zu den einflussreichsten Alben des Duos und erscheint am 10. November als limitierte Neuauflage in verschiedenen Formaten. Darunter auch eine 6CD Box mit bisher unveröffentlichtem Material aus der “Cabaret”-Ära.

Das Duo hat sich 1979 in Leeds gegründet, 1984 aufgelöst, 2001 wieder zusammengefunden, 2003 die Zusammenarbeit beendet. Aber: Seit 2018 sind sie wieder dabei.

Soft Cell – Non-Stop Erotic Cabaret (© Universal Music)

Hier das legendäre Video von „Tainted Love“ anschauen. Der Song wurde ursprünglich von Gloria Jones im Jahre 1965 veröffentlicht und wurde von Ed Cobb von The Four Preps geschrieben. Im Veröffentlichungsjahr war die Version von Soft Cell ein Nummer 1 Hit in 17 Ländern.

