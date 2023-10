Suicide Commando feiert 20 Jahre „Axis of Evil“ mit einer remasterten Neuauflage

Kürzlich erschien von Suicide Commando eine Neuauflage in remasterter Form von ihrem Studioalbum „Axis of Evil”. Anlass war und ist das 20-jährige Jubiläum dieses Werks. Das Release vom belgischen Künstler Johan van Roy hat Einfluss auf die Electro-Industrial-Musikszene damals wie heute gehabt. Und hat weiterhin.

Feiert mit der Band und Out Of Line Music das zwanzigjährige Bestehen dieser kultigen Platte. Das limitierte Fan-Box-Set für Fans und Sammler enthält:

Die remasterte 2CD-Edition von „Axis of Evil“

Suicide Commando Bleistift für echte Enthusiasten

Ein Collector’s Certificate zur Authentifizierung der limitierten Edition

Kassette für alle, die in der Nostalgie der Retro-Musik schwelgen.

CD1 enthält eine komplett neu gemasterte Ausgabe des Original-Albums „Axis of Evil“ aus dem Jahr 2003. CD2 bietet eine Sammlung von B-Seiten, bisher unveröffentlichten Versionen und drei neuen Remakes von Songs aus der ursprünglichen „Axis of Evil“-Kampagne von 2003. Mehr Informationen unter https://suicidecommando.lnk.to/axisofevil2023 sowie bei Out Of Line direkt https://www.outoflineshop.de/SuicideCommando.

Track Listing: 2CD Version

CD1

Cause Of Death: Suicide

Consume Your Vengeance

Face Of Death (Blind Rage Mix)

The Reformation

One Nation Under God (Anti US Mix)

Mordfabrik

Evildoer

Sterbehilfe

Plastik Christ

Neuro Suspension

CD2

Deliver us from evil

Disposable paradise

The killing game

Face of death (Torment 01)

One nation under God (Off beat)

Cause of death: Suicide (Club edit)

Plastik Christ (instrumental version)

Face of death (2023 mix)

Evildoer (2023 mix)

Deliver us from evil (2023 mix)

