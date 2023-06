Swiss & die Andern – Erstmal zu Penny CD Kritik

Acht Jahre nach ihrem Debütstudioalbum “Große Freiheit” gibt es mit dem sechsten Studioalbum “Erstmal zu Penny” eine Fortsetzung der Idee hinter Swiss & die Andern sowie der Missglückte Welt Community, Label und Co. Der Titeltrack startet mit schweren Gitarren, Gesang und Grunz-Vocals. Ein wenig untypisch.

“So bereuen” geht da deutlich effektiver in die Knochen und bewegt zum Tanzen wie ein 1a Animateur. Nur eben in gut. “Ich hasse es” ist ein Song gegen das Spießertum. Beim “Rausschmeißer-Song” sind SDP wieder am Start und die Hörerschaft bekommt einen guten Pop-Punk-Track auf die Ohren. “Hier im Dreck” ist mehr Hip Hop wie Punk und kommt mit einem Feature von Crystal F daher. Eine Hymne für das Aufbäumen der sogenannten Unterschicht. Geht gut rein.

© Swiss & die Andern – Erstmal zu Penny Artwork

Natürlich darf auch Ferris (MC) nicht fehlen. Er war schön bei “Phönix aus der Klapse” am Start, ein Release das laut Wikipedia Swiss als Solo-Künstler und nicht dieser Band-Konstellation zugeschrieben wird. Ich hab es umgekehrt gemacht. Letzten Endes: egal. Es wird kräftig “Gekündigt” im gleichnamigen Song.

Die Reggaetöne in “Millionär” sind nicht überhörbar und textlich geht es eben darum, das Millionärsein nicht zweckmäßig ist. Zumindest für Swiss. Hier werden Ideale aus vielen Bereichen hochgehalten. “Nicht für ein Land” kommt mit Sammy Amara von den Broilers daher. Der nachfolgende Skit sowie “Nicht vonna Partei jenehmigt” spielen mit den Stasi-Methoden.

Danach folgt “Yüah” und mit Sebastian Krumbiegel (Die Prinzen) in “Timm Thaler” ein weiteres, gelungenes und gut gewähltes Feature. Passt sehr gut. Wieder einmal. “An der Kneipe raus” feiert das Assitum, in Jogger zum Treffen und alle sind chic. In “Dirty Dörte” ist Ina Bredehorn, alias Deine Cousine, zu hören. Danach folgen “Jamaika” und “Urlaub zu Omi”. Letztes zwar ein Rückblick, mit schönen Erinnerung. Aber es schwingt auch etwas melancholisches mit, ein wenig Schwermut und Bedauern.

Alles in allem eine gute Platte mit 16 neuen Stücken, zahlreichen gut gewählten Singles und nicht ohne Grund auf Platz 1 in den Charts gelandet.