Swiss – Jung, arm und traurig CD Kritik

Am 2. September 2022 erschien von Frontmann Swiss von Swiss und die Andern ein neues Solo-Rap-Album namens “Jung, arm und traurig”. Aber es sind auch einige Feature-Gäste am Start. Darunter Diggen (ehemals Sänger bei Slime), Alligatoah, DXVE und SHOCKY und Ferris MC.

© Swiss – Jung, arm und traurig (Artwork)

Die letzten Solo-Album, die keine Free-Alben, “Schlager” oder Mixtapes waren stammen aus dem Jahre 2008 und nannte sich “Es kann nur einer befehlen”. Danach folgte 2011 das Free-Album “666 Tage Klapse”, das Mixtape “Wixxxtape #1” aus 2013, die EP “Linksradikaler Schlager” kommt auch noch dazu. Letztere zähle ich aber nicht zu den Rap-Releases. Welches ihr dazu zählen mögt, bestimmt ihr natürlich selbst.

Aus „Jung, arm und traurig“ kannte ich neben dem Titelsong auch „Nieselregen“ und „Du gehst nicht ran“. Die letzten beiden haben mir damals auf Anhieb gut gefallen und mich abgeholt, in eine Höhle gebracht und mich wünschen gemacht, dass sich um mich jemand auch so sorgen würde, wie in „Du gehst nicht ran“. Das Gefühl, dass das nicht so ist, ist vielleicht nicht die Realität, bringt einen aber an Gedanken näher, denen man besser nicht zu nahe kommt. Mit denen mensch besser nicht auf Kuschelkurs geht und für die mensch eine Brandmauer haben sollte. Also, eine richtige.

Ansonsten ist der Unterhaltungsfaktor vorhanden, Stimmung machen kann der Herr Swiss. Auch mit und ohne die Anderen. Gäste gibt es auch, die gut passen. „Jung, arm und traurig“ passt wie die Faust aufs Auge und derlei Alben können von Swiss gerne wieder öfter kommen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon