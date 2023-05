The Browning: Remix-Album “EoE Remixed” angekündigt

Im März 2021 gab es von The Browning das letzte Studioalbum “End Of Existence”. Das fünfte Werk der 2005 gegründeten Band um Frontmann Jonny McBee. Viele Neuigkeiten konnten die Fans nicht verzeichnen aber jetzt wieder. Obwohl: nicht zu 100% neu. Es handelt sich “nur” um ein Remix-Album mit dem Titel “EoE Remixed”. EoE steht hier für End Of Existence und sagt alles aus, was man über das kommende Release, VÖ soll der 15. Juni 2023 sein, wissen muss.

© The Browning – EoE Remixed Artwork

Die Tracklist:

End of Existence (Cassetter Remix) Anticendency (Toronto is Broken Remix) Fearless (Jonny McBee Remix) Gott ist Tot (Fury Weekend Remix) Cataclysm (Moonrunner83 Remix) No Man Can Become a God (Jonny McBee Remix) Chaos Reigns (The Algorithm Remix) Fearless (Daedric Remix) Destroyer (Becko Remix)

© The Browning – End of Existence Artwork