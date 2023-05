The Hives mit neuem Album, neue Single “Bogus Operandi” ab sofort hier hören

The Hives kündigen mit “The Death Of Randy Fitzsimmons” ihr neues Studioalbum seit über einem Jahrzehnt an. Die neue Single “Bogus Operandi” könnt ihr ab sofort hier hören (und auch bei allen Streaming-Diensten). Der Longplayer wird am 11. August 2023 erscheinen. Das Horror-Musikvideo zu “Bogus Operandi” stammt von Aube Perrie.

Zum neuen Album erklärt Frontmann Howlin’ Pelle Almqvist: “Es gibt keine Reife oder so einen Scheiß, denn wer zum Teufel will schon reifen Rock’n’Roll? Das ist immer der Punkt, an dem die Leute etwas falsch machen, finde ich. Es ist wie Rock’n’Roll, nur erwachsener”, das will niemand! Das nimmt buchstäblich das Gute aus der Sache heraus. Rock’n’Roll kann nicht erwachsen werden, er ist ein ewiger Teenager und dieses Album fühlt sich genau so an, was an unserer Begeisterung liegt – und die kann man nicht vortäuschen.”

Bassist The Johan And Only schließt sich Chris Dangerous , Vigilante Carlstroem, Nicholaus Arson und Howlin’ Pelle als Vollmitglied von The Hives an, nachdem Dr. Matt Destruction die Band verlassen hat. Der Produzent Patrik Berger fängt die Punk-Energie und den Hang zu Hits der Band mit seinen eigenen Wurzeln in der schwedischen Punkszene und seiner Arbeit mit Lana Del Rey, Robyn und Charli XCX ein.

The Death Of Randy Fitzsimmons wird digital, auf CD und auf Vinyl erhältlich sein. Eine spezielle, limitierte Auflage des “Glow in the Dark”-Vinyls mit Poster wird exklusiv über den bandeigenen Webstore erhältlich sein. Fans, die das Album über den britischen Webstore der Band vorbestellen, erhalten Zugang zu einem exklusiven Vorverkauf am 10. Mai für das Londoner Underplay der Band im The Garage am 13. Juni.

© The Hives – The Death Of Randy Fitzsimmons Artwork

THE HIVES

“THE DEATH OF RANDY FITZSIMMONS”

LABEL: DISQUES HIVES

VERTRIEB: FUGA

VÖ: 11.08.2023

The Death Of Randy Fitzsimmons tracklist:

Bogus Operandi Trapdoor Solution Countdown To Shutdown Rigor Mortis Radio Stick Up Smoke & Mirrors Crash Into The Weekend Two Kinds Of Trouble The Way The Story Goes The Bomb What Did I Ever Do To You? Step Out Of The Way

The Hives 2023 Tour Dates (…so far):

May 9 – LOS ANGELES, CA @ Troubadour SOLD OUT

May 11 – POMONA, CA @ The Glass House SOLD OUT

May 16 – NEW YORK, NY @ Racket NYC SOLD OUT

May 27 – LEEDS, UK @ Temple Newsam *

May 29 – BRISTOL, UK @ Ashton Gate *

May 30 – BRISTOL, UK @ The Fleece w/ Rough Trade

May 31 – COVENTRY, UK @ Ricoh Arena *

Jun 2 – MANCHESTER, UK @ Old Trafford Cricket Ground *

Jun 3 – MANCHESTER, UK @ Emirates Old Trafford *

Jun 5 – MIDDLESBROUGH, UK @ Middlesbrough FC *

Jun 6 – LONDON, UK @ PRYZM w/ Banquet Records

Jun 7 – NORWICH, UK @ Carrow Road Stadium *

Jun 9 – SHEFFIELD, UK @ Hillsborough Park *

Jun 10 – SHEFFIELD, UK @ Hillsborough Park *

Jun 12 – SWANSEA, UK @ Liberty Stadium *

Jun 13 – LONDON, UK @ The Garage

Jun 14 – SOUTHAMPTON, UK @ The Ageas Bowl *

Jun 16 – LONDON, UK @ Emirates Stadium *

Jun 17 – LONDON, UK @ Emirates Stadium *

Jun 18 – LONDON, UK @ Emirates Stadium *

Jun 20 – DUBLIN, IE @ Marlay Park *

Jun 22 – NOTTINGHAM, UK @ Rescue Room w/ Rough Trade

Jun 25 – GLASGOW, UK @ Bellahousten Park *

Jul 15 – MILANO, IT @ Ippodromo Del Galoppo Di San Siro

Jul 16 – ROMA, IT @ Ippodromo Capannelle *

Jul 18 – ATHENS, GR @ Water Square *

Jul 19 – ATHENS, GR @ Plateia Nerou *

Aug 4 – GÖTEBORG, SE @ Banana Pier

Aug 5 – MALMÖ, SE @ Mölleplatsen

Aug 18 – RÄTTVIK, SE @ Dalhalla

Aug 19 – RÄTTVIK, SE @ Dalhalla

Aug 25 – VÅNGEN, NO @ Vangen Festivalen

Aug 26 – TØNSBERG, NORWAY @ Foynhagen

w/ Arctic Monkeys