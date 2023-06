Thrice kommen auf “The Artist In The Ambulance 20th Anniversary Tour 2024”

Thrice kommen auf für einige Shows im Februar auf Tour. Grund dafür ist das 20-jähige Jubiläum vom Album-Klassiker “The Artist In The Ambulance”. Die Band aus den Staaten wird auch für drei Shows nach Deutschland kommen. Die Daten der “The Artist In The Ambulance 20th Anniversary Tour 2024” findet ihr nachfolgend. Town Portal werden die Daten als Support in der EU begleiten, in UK werden Palm Reader dabei sein.

12. Februar 2024 – Madrid, Spanien

13. Februar 2024 – Barcelona, Spanien

15. Februar 2024 – Paris, Frankreich

16. Februar 2024 – Antwerpen, Belgien

17. Februar 2024 – Tilburg, Niederlande

19. Februar 2024 – Berlin, Deutschland

20. Februar 2024 – München, Deutschland

21. Februar 2024 – Köln, Deutschland

23. Februar 2024 – Bristol, UK

24. Februar 2024 – Manchester, UK

25. Februar 2024 – Glasgow, UK

26. Februar 2024 – London, UK

© THRICE – THE ARTIST IN THE AMBULANCE 20TH ANNIVERSARY TOUR 2024