TV Smith auf Deutschland-Tour

Die Deutschland-Tour von TV Smith geht weiter. Ab Ende April, genauer gesagt ab dem 27. April, gibt es die Möglichkeit ihn im Rahmen seiner „Let´s go back to Germany Tour“ in vielen Städten live zu erleben. Die Tourdaten sind folgende:

27.04.2023 DE / Berlin / Wild At Heart

28.04.2023 DE / Büren / Niedermühle

29.04.2023 DE / Braunschweig / KufA Haus

30.04.2023 DE / Essen / Freak Show

01.05.2023 DE / Osnabrück / Dirty Dancing

03.05.2023 DE / Düsseldorf / Pitcher sold out !

04.05.2023 DE / Deutzen / Rock Am Kuhteich

05.05.2023 DE / Nürnberg / Z-Bau

06.05.2023 DE / Ebertswalde / Studentenclub

© TV Smith Deutschland Tour 2023