Alkaline Trio haben Atom Willard als neuen Drummer bekannt gegeben. Das gab die Band über die sozialen Medien preis. Vor kurzem haben wir über den Ausstieg von Langzeit-Schlagzeuger Derek Grant berichtet (an dieser Stelle).

Willard ist ein bekannter Drummer, der unter in Bands wie Rocket From The Crypt, Special Goodness, The Offspring, Angels & Airwaves, Danko Jones und Against Me! sowie weiteren spielte. Er war auch Teil von Matt Skibas (Alkaline Trio) Projekt namens “theHELL” sowie Lektron.