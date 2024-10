Arch Enemy kündigen neues Album „Blood Dynasty“ an

Arch Enemy kündigen ihr neues Studioalbum „Blood Dynasty“ für eine Veröffentlichung am 28. März 2025 via Century Media Records an. Aktuell sind sie auf Co-Headliner-Tour durch Europa mit In Flames. Die aktuelle Single „Dream Stealer“ erschien am 31. Juli 2024. Ihr zwölftes Werk wird 11 neue Stücke enthalten.

Arch Enemy-Gründer und Gitarrist Michael Amott über das neue Album:

„Dieses neue Album sprengt die Grenzen dessen, was wir bisher gemacht haben – es ist alles, was man von dieser Band erwarten kann, und noch mehr! Wir können es kaum erwarten, dass ihr es hört und die Energie spürt, die wir in jeden Track gesteckt haben. Willkommen in der Blood Dynasty!“

Blood Dynasty erscheint in den verschiedenen Formaten.

© Arch Enemy – Blood Dynasty (Artwork)

Trackliste „Blood Dynasty“

Dream Stealer

Illuminate the Path

March Of the Miscreants

A Million Suns

Don’t Look Down

Presage

Blood Dynasty

Paper Tiger

Vivre Libre

The Pendulum

Liars & Thieves

Europe Co-Headliner Tour with In Flames & Soilwork

3-Oct-2024: UK – Glasgow, O2 Academy

4-Oct-2024: UK – Manchester, Manchester Academy

5-Oct-2024: UK – Birmingham, O2 Academy

6-Oct-2024: UK – London, Eventim Apollo Hammersmith

8-Oct-2024: France – Paris, Zenith

9-Oct-2024: Luxembourg – Esch-sur-Alzette, Rockhal

11-Oct-2024: Germany – Hamburg, Sporthalle

12-Oct-2024: Germany – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

13-Oct-2024: Netherlands – Den Bosch, Mainstage

15-Oct-2024: Switzerland – Zurich, The Hall

16-Oct-2024: Italy – Milan, Alcatraz

18-Oct-2024: Germany – Stuttgart, Schleyer-Halle

19-Oct-2024: Germany – Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle

20-Oct-2024: Germany – Munich, Zenith

22-Oct-2024: Austria – Vienna, Gasometer

23-Oct-2024: Hungary – Budapest, Barba Negra

25-Oct-2024: Czech Republic – Prague, Sportovni Hala Fortuna

26-Oct-2024: Germany – Dresden, Messe

27-Oct-2024: Germany – Berlin, Velodrom

29-Oct-2024: Norway – Oslo, Spektrum

31-Oct-2024: Sweden – Malmö, Malmö Arena

1-Nov-2024: Sweden – Gothenburg, Scandinavium

2-Nov-2024: Sweden – Stockholm, Hovet

3-Nov-2024: Sweden – Sundsvall, Nordichallen

5-Nov-2024: Finland – Helsinki, Ice Hall

Kurz nach ihrer Rückkehr nach Europa werden Arch Enemy ihre Live-Shows mit einer ausgedehnten Headliner-Tour in Mexiko fortsetzen.