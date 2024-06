6 Fragen an Eklipse (Interview)

Das Streichquartett Eklipse veröffentlicht am 5. Juli ihr neues Studioalbum “Kaleidoscope”. Maline, Felicitas, Ida und Linda spielen die Instrumente Geige, Geige, Bratsche und Cello. Wir haben über Einflüsse, eine quietschende Rolltreppe, Toxic, Instrumente und einigem mehr gesprochen. Viel Spaß beim Lesen des Interviews.

© Eklipse – Kaleidoscope (Album Artwork)

Welches Album hatte den größten Einfluss auf dich als Musiker?

Ida: “Apocalyptica: Plays Metallica by Four Cellos”

Felicitas: Kein Album, aber tatsächlich war klassische Musik für mich damals der Grund überhaupt Geige zu spielen.

Welcher Song kam positiver bei dem Publikum an, als du erwartest hast? Und wieso hattest du diese Erwartung(en)/Befürchtungen?

Ida: “Toxic” – im Original von Britney Spears – war eigentlich ein Geschenk der Band an mich, da dieser mein absoluter “Guilty Pleasure” Song ist. Aber das geht wohl vielen Leuten im Publikum genauso, denn es wird stets laut gejubelt.

Gibt es ein Buch/Film, das/der Einfluss auf eure Texte genommen hat? Wenn ja, welches/welcher und wieso (gerade dieses Werk)?

Linda: “Not All Those Who Wander Are Lost” ist ein Zitat aus “Der Herr der Ringe”, aber das Geheimnis der genauen Bedeutung trägt unser lieber Produzent Hannes Huke, der uns diese Eigenkomposition schenkte.

Wie entstehen eure Songs in der Regel, ausgehend von einem Riff, spielt ihr einfach los und ordnet dann …?

Felicitas: Manchmal hört man zufällig einen Song, bei dem das persönliche Eklipse-Radar ausschlägt. Wenn von allen für Gut befunden, wird dieser dann fürs Quartett arrangiert. Gleiches gilt, wenn jemand eine eigene Songidee mitbringt. Zusammen feilen wir dann noch an Einzel- oder Feinheiten. Wir überlegen uns in welche Richtung die Backings weisen sollen und dann beginnen unsere Produzenten ihrerseits zu zaubern.

Was für Emotionen wollt ihr beim Publikum auslösen und weshalb?

Maline: Vornehmlich pure Freude! Die verspüren wir nämlich selbst am liebsten. Ich glaube, das sieht man uns auch an. Freude, die zum Tanzen animiert und auch Freude ausgelöst davon, dass man vielleicht etwas Neues entdeckt hat, das man zuvor nicht kannte oder erwartet hat: Eine Streicherband!

Welches Instrumentarium habt ihr bei euren Aufnahmen zum aktuellen Album genutzt und wieso fiel die Wahl genau darauf?

Ida:

Funfact: Unsere vier Streichinstrumente! (Lacht)

Und im Backingtrack toben wir uns dann mit allen anderen Klangfarben aus, hört doch mal rein und überlegt, was ihr so alles entdeckt! Bei einem älteren Song haben wir z.B. eine quietschende Rolltreppe versteckt.

