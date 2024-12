Edgar Wallace Music from the original movies von Peter Thomas Sound Orchester CD Kritik

Als Kind bin ich mit den Edgar Wallace Filmen groß geworden. Zuerst liefen sie am Samstagabend bei Sat1, bevor sie dann zu Kabel1 wechselten und dort in der Wiederholung kamen. Es war mir zu der Zeit mir natürlich noch nicht bewusst, wie alt diese Filme zum damaligen Zeitpunkt schon waren und ich war immer wieder überrascht, wenn ich dann neue Bilder von Joachim Fuchsberger, Uschi Glas, oder Eddie Arendt gesehen habe. Für mich war es das erste Mal, dass ich diese Art des Krimis gesehen habe und so freute ich mich auf jedes Wochenende und jeden „neuen“ Edgar Wallace Film.

Edgar Wallace Music from the original movies von Peter Thomas Sound Orchester

Im Rahmen des 25-jährigen All Score Media Jubiläums dürfen sich Fans dieser Werke nun auf einen besonderen Leckerbissen freuen. Durch den Erwerb des Musikkatalogs von Peter Thomas Sound Orchester haben auch die Rechte an den Titeltracks zu diesen Filmen ihren Weg in den All Score Musik Katalog geschafft und sind nun in einer Revised Version auf CD und LP erschienen.

Diese Revised Version bietet nicht nur die von Peter Thomas inszenierten Titelmusiken, sondern auch noch sechs weitere Stücke, die der Komponist zwischen 1961 und 1971 für die Edgar Wallace Filmreihe schrieb. So bietet dieses Album zum ersten Mal alle Songs von Peter Thomas für die Edgar Wallace Filme. Fünf dieser Songs sind Erstveröffentlichungen. Daneben bietet das Album noch vier Songs, die es bisher nur auf dem „Best of Edgar Wallace“ Album zu finden waren, welches schon lange vergriffen ist.

Für Peter Thomas hat die lange Edgar Wallace Reise mit dem Film „Die seltsame Gräfin“ begonnen. Dies war der neunte Film der Edgar Wallace Reihe und ist aus dem Jahre 1961. Natürlich darf auch bei diesem ersten Song des Albums das typische Maschinengewehrfeuer mit der nun schon klassischen Ansage „Hallo, hier spricht Edgar Wallace“ nicht fehlen.

Dabei ist der Soundtrack so komplett unterschiedlich komponiert, wie die Edgar Wallace Filme an sich auch waren. Peter Thomas und seinem Orchester sind hier keine Grenzen gesetzt worden und so haben auch einige Soundeffekte den Weg in die Aufnahmen gefunden. So kann man neben anspringenden Motoren und verrückten Schreien auch noch Kung Fu Geräusche, andere Schüsse, oder das Aufklappen von Schnappmessern hören.

Musikalisch ist wie gesagt auch alles dabei, was in die damalige Zeit gepasst hat. So gab es neben düsteren und schaurigen Liedern, auch Stücke, die den Wahnsinn der Edgar Wallace Filme zeigen sollte, wie beispielsweise der Titeltrack von „Der Hund von Blackwood Castle“. Doch auch Funk Stücke, die schon in Richtung Disco gingen, oder sogar ein Stück auf dem Sitar, waren beim Edgar Wallace Soundtrack mit von der Partie.

Es gäbe keine schönere Ausgabe zum 25. Jubiläum von All Score Music als diesen Soundtrack. Die Edgar Wallace Filme sind ein Phänomen der deutschen Kulturgeschichte und so ist es auch dieser Soundtrack. Alle Fans der Filme und der Werke von Peter Thomas werden davon begeistert sein. Die Zusammenstellung ist in der chronologischen Reihenfolge der Filme und daher ein gutes Begleitmaterial.

Die CD und LP-Veröffentlichung haben ein wunderschön gezeichnetes Cover von Adrian Keindorf, der mit einer Collage einige der wichtigsten Elemente der Edgar Wallace Verfilmungen eingefangen hat, die im Innenteil noch weitergeführt werden. Für mich ist dieser Soundtrack eine schöne Kindheitserinnerung, die ich nicht missen möchte.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten