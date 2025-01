Derrick & Der Alte Music from the original TV-Series (1974-1984) von Peter Thomas Sound Orchester CD Kritik

Als Kind der 1980er gab es neben dem Tatort und SOKO zwei weitere große Krimiserien an denen man nicht wirklich vorbeikonnte. Das eine war „Derrick“ mit Horst Tappert und Fritz Wepper in der Hauptrolle, das andere waren die frühen Episoden von „Der Alte“ mit Siegfried Lowitz in der Hauptrolle. „Derrick“ ist im letzten Jahr 50 geworden und trotz der posthum bekanntgewordenen NS-Vergangenheit von Horst Tappert hat die Serie bei den Fans nichts an ihrem Reiz verloren.

Derrick & Der Alte Music from the original TV-Series von Peter Thomas Sound Orchester

Obwohl beide Serien doch recht unterschiedlich sind, haben sie neben der Ausstrahlung im ZDF noch eine weitere Gemeinsamkeit. Der Soundtrack wurde bei einigen der frühen Episoden vom Peter Thomas Sound Orchester beigesteuert. Schon die erste „Derrick“ Episode mit dem Titel „Waldweg“ beinhaltete Musik vom Peter Thomas Sound Orchester und die erste Titelmelodie von „Der Alte“ war ebenfalls vom Peter Thomas Sound Orchester.

Das Soundtrack Album ist dann auch in zwei verschiedene Bereiche aufgeteilt. Die ersten acht Songs sind die Lieder aus der „Derrick“ Serie, während die Tracks 9 bis 15 den Soundtrack von „Der Alte“ beinhalten. Als Bonus bietet diese Kompilation dann noch zwei Songs zum 50. „Derrick“ Jubiläum sowie zwei weitere Bonussongs mit Demoversionen. Dabei handelt es sich einmal um zwei Versionen der „Der Alte“ Titelmelodie, welches moderiert wird von Peter Thomas sowie einer Demoversion des Songs „Ohne dich ist es Nacht“, gesungen von Peter Thomas.

Alles beginnt dabei mit einer Version von „House of the Rising Sun“ welches dazu noch den Titel trägt „My life as a Girl“. Dieses ist deutlich schwungvoller als die bekanntere Version der „Animals“ und erinnert durch den Basslauf eher an eine Diskoversion.

Dem folgt nach „Opium“ einer der bekanntesten Songs des Peter Thomas Sound Orchesters. Der Song „Ohne Dich ist es Nacht“ wurde in der Episode „Der Tod des Trompeters“ von Sabrina (Emy Cesaroni) gesungen. Dieser wurde dann auch kurz nach der Ausstrahlung der Folge 1976 als Single veröffentlicht – mit „Opium“ als B-Seite.

Nach dem eher melancholischen „Sophisti-Cat“ folgt mit „Musikant aus Schwabilon“ ein wahrer Genre-Mix. Wenn man sich diesen knapp anderthalb Minuten hingibt, erkennt man so viele unterschiedliche Facetten, begonnen bei einer Countryart, bis hin zu dem typischen Schlager der 1970er Jahre.

Nach „Zahltag“ und „Bordkapelle“ aus Episode 25 „Das Bordfest“ folgt mit „Milky Way“ aus Episode 33 „Offene Rechnungen“ auf diesem Soundtrack das vorerst letzte Lied aus „Derrick“. Dieses ist eine funkige Instrumentalnummer, bei dem das Soundorchester passend zum Titel mit den unterschiedlichsten Instrumenten und Soundeffekten experimentiert hat und den Song dadurch auch „abgespacter“ klingen lassen.

Der Soundtrack für „Der Alte“ beginnt mit dem damaligen Intro der Serie, welches für 100 Episoden in die Krimiserie eingeleitet hat. Erst mit Rolf Schimpf als neuer Kommissar wurde die Titelmelodie gewechselt.

Danach geht es vertraut weiter. Auch wenn die Serie eine andere ist bleibt sich das Peter Thomas Soundorchester treu. Es wird viel experimentiert – und das nicht nur in den Genres, sondern auch mit den Melodien und den dazugehörigen Instrumenten. Dabei hat man nur Melodien zu drei Episoden dazu gesteuert, in denen man aber aus dem Vollen geschöpft hat.

„Die Verfolgungsjagd“ aus der ersten Episode ist genau dieses nur in Musikform. „Go“ aus „Der Alte schlägt zweimal zu ist eine nette Disko-Swing Nummer, die sich im Laufe des Songs immer mehr bis zum Höhepunkt am Ende steigert. „Der Stoff aus dem die Träume sind“ ist dabei der einzige Song, der sehr viel ruhiger und melancholischer ist.

Mit „Alleingang“ und „Eine Million“ werden hier auch zwei Songs aus Episode 76 „Alleingang“ veröffentlicht, die es bisher so noch nicht auf CD gab.

Damit endet dann auch das eigentliche Album. Da aber nicht nur „Derrick“ den 50. Geburtstag hatte, sondern All Score Music auch noch den 25. Geburtstag, gibt es noch vier weitere Bonussongs. Mit „Stephan und Harry ermitteln“ und „Isar-Disco“ erhält man nun zwei Songs aus der allerersten „Derrick“ Episode. Dazu kommen noch die beiden Demo-Versionen, die ich oben schon erwähnt habe und die Musikhistorisch gesehen sehr interessant sind. Vor allem die zwei verschiedenen Intro-Songs von „Der Alte“ sind spannend.

Mit „Derrick & Der Alte Music from the original TV-Series (1974-1984)“ ist nun schon das fünfte Album des Peter Thomas Sound Orchesters bei All Score Music erschienen. In diesem Jubiläumsjahr ist dies nach dem „Edgar Wallace“ Album sogar schon die zweite Peter Thomas Sound Orchester Platte.

Diese ist ebenfalls wieder als Gatefold LP auf 180g-Vinyl und als CD erschienen. Es gibt aber auch noch die auf 200 Exemplare limitierte Edition auf “Trenchcoat-beigefarbenem” 180g-Vinyl, jeweils in gefütterter Innenhülle. Das Cover ist auch hier wieder von Adrian Keindorf, der den Stil der 1980er mit seinen Porträts der Hauptdarsteller passend eingefangen hat.

Wer das Peter Thomas Sound Orchester mag, der ist bei dieser Zusammenstellung wieder sehr gut aufgehoben. Die Songs sind ein Stück Musikgeschichte und zeigen erneut die Kreativität von Peter Thomas und seinem Orchester. In diesem Sinne und wie “RTL Samstag Nacht” es so schön parodiert hat…”Harry, fahr schonmal den Wagen vor…”

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten