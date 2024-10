As I Lay Dying: Tourabsage für 2024?

Wie der lokale Veranstalter, Positive Records, für das Konzert in Oberhausen mitteilte, findet das Konzert dort nicht statt. Allerdings ist im Instagram-Post auch zu sehen: „Tour cancelled“. Siehe hier:

Auch bei Eventim zeigt sich, dass andere Städte betroffen sind. Ob dies nur mit dem Ausstieg von Ryan Neff zusammenhängt? (Siehe hier) Vielleicht. Allerdings teilte auch Alex Kendrick mit, dass er nicht mehr für die Band arbeite. Er war der Tourmanager. Er schreibt auf X:

„Ich arbeite nicht mehr für AS I LAY DYING – ich möchte keine Fragen gestellt bekommen und werde auch keine beantworten. Ich habe lebenslange Erinnerungen gesammelt, die ich nie vergessen werde, aber mein Kapitel des Buches ist abgeschlossen. Ich wünsche allen viel Glück und natürlich rocke ich hier draußen immer noch mit Phil.“ Mit Phil ist Gitarrist Phil Sgrosso gemeint.

