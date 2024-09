Atreyu teilen Cover von „Mary Jane’s Last Dance“ (Tom Petty)

Atreyu teilen ihr Cover von Tom Pettys Song „Mary Jane’s Last Dance“, welches auch auf dem kommenden Album „The Pronoia Sessions“ enthalten ist. Diese Scheibe enthält zum größten Teil ältere Stücke von Atreyu, die in der neuen Besetzung neu aufgenommen worden sind. Erscheinen wird das digitale Album am 25. Oktober, auf Vinyl und CD kommt es am 8. November raus.

Pronoia ist der Glaube, dass die Welt sich zu deinem Gunsten konspiriert; das Gegenteil zu Paranoia.

Zu ihrer Version von Tom Pettys „Mary Jane’s Last Dance“ kommentiert Frontmann Brandon Saller:

„Dieser Song ist ein Klassiker. Schlicht und ergreifend. Wir versuchen mal wieder, einem bereits legendären Song neues Leben einzuhauchen.“

Die Entstehung geht zurück auf eine Reihe von Akustikauftritten bei besonderen Events auf Tour. „Wir hatten die Idee, eine Show ähnlich wie Nirvanas MTV Unplugged als einmalige Sache zu machen“, erklärt Saller. „Dann dachten wir: ‚Warum verbringen wir nicht etwas Zeit im Studio damit?‘ Und von da an hat es sich entwickelt. ‚Wie weit können wir das treiben?‘ Von da an hat es sich entwickelt und sich unerwartet zu diesem Monster entwickelt.“

Er fügt hinzu:

„Dieses Album kam für uns ursprünglich von den Fans. Während Covid haben wir zum ersten Mal in unserer Karriere mit Akustikauftritten experimentiert. Seit der Veröffentlichung von ‚Gone (Reimagined)‘ war die Liebe und das Interesse unserer Fans überwältigend. Das brachte uns zum Nachdenken … was wäre, wenn wir einige unserer Klassiker nicht nur akustisch machen würden, sondern sie an einen ganz neuen Ort bringen würden? Wir haben das Gefühl, dass wir mit diesem Album ein neues Zuhause für diese Songs geschaffen haben, wo sie für sich allein stehen können. Sie sind neue Entitäten in unserer Musiklandschaft.

Die Arbeit an diesem Album hat uns so viel Freude und Kreativität beschert. Es war, als hätte uns das Universum diesen Moment geschenkt und es sollte passieren … daher ‚The Pronoia Sessions‘.“

‘The Pronoia Sessions’ Track List:

1) Becoming the Bull (Reimagined)

2) Save Us (Reimagined)

3) Ex’s & Oh’s (Reimagined)

4) Right Side of the Bed (Reimagined)

5) Like A Stone (Audioslave Cover)

6) Drowning (Reimagined)

7) The Theft (Reimagined)

8) Gone (Reimagined)

9) Warrior (Reimagined)

10) Mary Jane’s Last Dance (Tom Petty Cover)