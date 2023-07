Am 16. September 2023 spielen Boytronic erstmals live in Hamburg im Nochtspeicher. Danach findet eine Aftershow-Party mit Love Parasite statt.

BOYTRONIC – erstmals live in Hamburg!

Samstag, 16.09.23 / 20:00 Nochtspeicher Hamburg

LOVE PARASITE Aftershow Party

präsentiert von: ByteFM, Hinnerk, Kulturnews, Nochtspeicher

Am 16.09.23 schreiben wir Musikgeschichte und ihr seid dabei: BOYTRONIC live in der Stadt, in der 1983 alles begann: Mit „You“ eroberten sie von hier aus die Charts, Clubs und die Herzen Tanzbegeisterter weltweit. Und das muss gefeiert werden.

© Boytronic Hamburg 2023

Erlebt BOYTRONIC zum 40jährigen Albumjubiläum von „The Working Model“ live mit allen Hits im Hamburger Nochtspeicher!

Abgerundet wird dieses historische Konzert mit einer Aftershow Party von LOVE PARASITE (DJ Set). Die beiden DJ’s werden euch an diesem Abend mit 80s SynthPop, Minimal Synth Wave, Dark Italo Disco und Retro EBM zum Tanzen bringen.

Hinweis: Für alle Besitzer des BOYTRONIC Konzerttickets ist die LOVE PARASITE Aftershow Party inklusive. Und nach dem Konzert (ab ca. 22:00h) gibt es an der Abendkasse einen regulären Eintritt zur Party.

Die Eintrittskarte gewährt den Zutritt zum Konzert und der Aftershowparty. Die Aftershowparty ist kapazitär begrenzt. Bei voller Auslastung des Raumes, ist der Veranstalter berechtigt, den Einlass zu stoppen.

Veranstaltungsdetails:

BOYTRONIC Konzert am Samstag, den 16.09.23 ab 20:00 im Nochtspeicher Hamburg

LOVE PARASITE Aftershow Party ab 22:00 in der Nochtwache Hamburg

Einlass (Konzert): 19:00 / Beginn (Konzert): ab ca. 20:00

Einlass & Beginn (Party): ab ca. 22:00

Tickets im VVK: https://www.tixforgigs.com/Event/48804

Facebook Veranstaltungshinweis: https://fb.me/e/1kNUaRrAd