Bring Me The Horizon kündigen ihr neues Album “Post Human: NeX GEn” an. Vorab erschienen die zwei neuen Singles “LosT” (unsere News dazu findet ihr hier) und “AmEN!”. (wir berichteten) Das neue Studioalbum soll am 15. September 2023 via Columbia Records. Vorbestellen. Das Artwork gibt es weiter unten:

© Bring Me The Horizon – Post Human: NeX GEn Artwork

