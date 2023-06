Casper kündigt neues Album „Nur Liebe, Immer.“ an

Casper hat kürzlich sein neues Studioalbum “Nur Liebe, Immer” angekündigt. Dieses soll am 24. November 2023 erscheinen. Es ist der Nachfolger vom 2022er-Werk “Alles war schön und nichts tat weh”.

In den Sozialen Medien schreibt der Rapper zur Ankündigung:

“m 24.11. erscheint mein neues album

„nur liebe, immer.“!

und kann ab diesen freitag um 18:00 auf vinyl, cd, tape und in merch bundles oder mit tickets in meinem shop vorbestellt werden. stellt euch gerne den countdown in der story dafür um das nicht zu verpassen!

die erste single „emma“ kommt

samt video am donnerstag, ebenfalls um 18:00!

noch nie hat es mir mehr spass musik zu machen als in den letzten monaten. es war und ist das allerbeste mit den menschen in meinem team gemeinsam kreativ zu sein und zeit verbringen zu dürfen.

kanns kaum erwarten diese lieder und diese reise mit euch zu teilen!

nur liebe,

immer.

ben.”

Aber das ist nicht das einzige, was neu ist und was auf uns zukommt. “Emma”, die erste Single, soll am Donnerstag, den 15. Juni 2023 erscheinen. Angeteast mit dem folgenden Ausschnitt:

© Casper – Nur Liebe, Immer Artwork