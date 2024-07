Axxis – Coming Home CD Kritik

Vor rund einer Woche hat sich der Kreis geschlossen. Anscheinend und zumindest was Studioalben angeht, wenn ich das richtig verstanden hab. Mit “Coming Home” ist am 12. Juli 2024 das letzte Werk von Axxis via Phonotraxx/ Broken Silence erschienen. Aus der Taufe gehoben im Jahre 1989 und im gleichen Jahr das Debütalbum “Kingdom of the Night” veröffentlicht. Das Werk verdiente sich mittlerweile mit 250.000 Einheiten einen Goldstatus.

© Axxis – Coming Home (Artwork)

1993 gab es die schnellste Vinylpressung der Welt im legendären EMI Presswerk samt einem Eintrag im Guiness Buch der Rekorde: Knapp 100 Minuten nach ihrem Live-Auftritt im EMI-Presswerk in Köln waren bereits drei der Songs auf Vinyl gepresst. Diese Maxi war die letzte Schallplatte, die von ihrer damaligen Plattenfirma EMI-Electrola im eigenen Vinylpresswerk hergestellt wurde.

“Coming Home” ist ihr nunmehr sechzehntes Studiowerk und auch -leider- das Ende der Band. Und wieder enthält das Album (auch) Fantasy-Texte und mit “Dark Angel” auch eine Ballade.

Abgerundet wird das Album durch das epische Coverartwork von Thomas Ewerhard. „Wie immer sind die Songtexte in das Cover grafisch eingearbeitet worden“, erklärt Sänger Bernhard Weiß. „Der Dark Angel, ein Wesen aus Maschine, Tierkopf und kriegerischem Menschen, hält ein Baby behütend im Arm. Die Idee dahinter: AXXIS ist unser Baby, welches im Arm von KI in Tierform und einer Welt der Zerstörung, der Fakenews, der Unwahrheiten, kaum eine Chance sieht diese Welt mit ihren Texten voller Botschaften zu Frieden, Klimaschutz, Freiheit und Gerechtigkeit kreativ zu erreichen oder zu verbessern, so wie wir es uns als junge Menschen 1989 vorgestellt haben.“

„Es ist naheliegend“, erklärt Oellers abschließend, „die 35 Jahre AXXIS feierlich zu beenden und den AXXIS Kreis im Jahr 2024 mit dem Album „COMING HOME“ zu schließen. So war diese Produktion etwas Besonderes für uns. Uns war es wichtig, noch einmal alle Facetten, die Axxis musikalisch ausmachen, in die Songs zu packen. Wir haben uns viel Zeit gelassen, um in den hauseigenen Soundworxx Studios die Songs optimal zu produzieren.“

Der Opener “Blackest Vision” hat mich schon überrascht und abgeholt. Melodisch, schönes Tempo. Damals noch im klassischen Heavy Metal, gibt es heutzutage Hardrock auf die Ohren. Der ist manchmal aber immer noch metallastig und gar nicht ausschließlich rockig.

Aber auch der Titelsong, “Tears Of A Clown”, “Moonlight Bay” und “Love Will Shine For Everyone” können mich begeistern. Auch wenn ich letztgenannten Song in der Depression nicht zustimmen kann. Und wahrscheinlich auch außerhalb einer solchen nicht. Einfach, um die Fallhöhe der Enttäuschung nicht zu erhöhen für mich. Aber das ist ein anderes Thema.

Diese beschwingten Melodien, die positive Vibes streuen, sind hier zuhauf vorhanden. Das ist auch gut so. “Coming Home” ist ein Wiedersehen oder besser Wiederhören mit Axxis. Zugleich aber der Abschied der Band. Gutes Album, schöner Abschied.

AXXIS – „Coming Home“

VÖ: 12.07.24 via Phonotraxx/ Broken Silence

https://www.axxis.de

Line Up:

Bernhard Weiß (vocals)

Harry Oellers (keyboards)

Matthias Degener (guitar)

Rob Schomaker (bass)

Dirk Brand (drums)

