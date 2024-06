Mono Inc. veröffentlichen Single “In My Heart”

Die Dark-Rocker Mono Inc. veröffentlichen ihre neue Single “In My Heart” aus dem kommenden Album “Symphonic Live – The Second Chapter”. Das Werk erscheint am 23. August 2024 via NoCut / SPV. Aufgezeichnet wurde während der restlos ausverkauften Symphonic-Frühjahrstour beim Konzert am 3. Mai im Theaterhaus, Stuttgart.

Frontmann Martin Engler sagt über einen seiner Lieblingssongs: „Ich verstehe bis heute nicht, warum „In My Heart“ kein Hit war.“ Nun denn, das könnte sich mit dieser Veröffentlichung ändern…

Über 20.000 Fans feierten insgesamt die Shows der diesjährigen Tour. Mit „Symphonic Live – The Second Chapter“ können sich die Fans ihre Hamburger Helden nach Hause holen und das Konzert wieder und wieder daheim genießen. Und dann gibt es am 14. September in Lübeck (Kulturwerft) ja auch noch das Zusatz- und Abschlusskonzert „The Final Show Of The Second Chapter“.

Vorbestellbar

© Mono Inc. – Symphonic – The Second Chapter (Artwork)