Eminem veröffentlicht zweite Single “Tobey”

Slim Shadys 12. Studioalbum erscheint in Kürze am 12. Juli 2024, die zweite Single namens “Tobey” bereits heute. Ende Mai erschien bereits die Lead-Single “Houdini”. Mit der zweiten Auskopplung kommen auch zwei Features: Big Sean und BabyTron. Zwei weitere Rapper aus Detroit. Der Clip dazu soll am Freitag folgen. Produziert wurde “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)” neben Eminem wieder von Dr. Dre und Luis Resto.

In der Tageszeitung Detroit Free Press erschien Mitte Mai ein Fake-Nachruf auf Ems Alter Ego Slim Shady. Weiters wurde Shadys Tod in einem weiteren Promovideo verkündet. Und wie das bei solchen Dingen ist, kursieren seitdem auch Gerüchte, dass dies die letzte Platte von Eminem sein könnte.