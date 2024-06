Deichkind veröffentlichen neue Single “Könnt Ihr Noch?”

Mit “Könnt ihr noch?” ist kürzlich die neue Single von Deichkind erschienen. Statt eines eigenen Stimmeinsatzes, gibt es hier KI-Tools im Einsatz. Die Lyrics wurden von digitalen Stimmklonen eingesungen.

DEICHKIND „KÖNNT IHR NOCH?“ (Musikvideo)

DEICHKIND LIVE:

Festivals 2024

21.06.24 Neuhausen ob Eck, Southside Festival

23.06.24 Scheeßel, Hurricane Festival

28.06.24 AT-Linz, LIDO SOUNDS

07.08.24 Eschwege, Open Flair

08.08.24 Püttlingen, Rocco del Schlacko

11.08.24 Rothenburg ob der Tauber, Taubertal Festival

17.08.24 Weeze, San Hejmo

KIDS IN MEINEM ALTER Tour 2024

20.07.24 Dresden, Filmnächte am Elbufer

16.08.24 Ladenburg,Festwiese

24.08.24 Berlin, Parkbühne Wuhlheide (ausverkauft)

30.08.24 Hamburg,Trabrennbahn Bahrenfeld

31.08.24 Bielefeld, Ravensberger Park

27.11.24 Lingen, EmslandArena

29.11.24 Erfurt, Messe

30.11.24 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

03.12.24 München, Olympiahalle

04.12.24 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherung

06.12.24 Köln, Lanxess Arena

07.12.24 Dortmund, Westfalenhalle

08.12.24 LU-Esch-sur-Alzette, Rockhal

09.12.24 Frankfurt am Main, Festhalle

11.12.24 Freiburg im Breisgau, SICK-ARENA

12.12.24 Neu-Ulm, Ratiopharm Arena

13.12.24 CH-Zürich, Hallenstadion

14.12.24 Stuttgart, Schleyer-Halle

17.12.24 Kiel,Wunderino Arena

18.12.24 Rostock, Stadthalle

19.12.24 Braunschweig,Volkswagen Halle

20.12.24 Berlin, Max-Schmeling-Halle

21.12.24 Bremen, ÖVB-Arena

© Deichkind Tour 2024