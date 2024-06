Grimms Märchen Folge 16 Die zertanzten Schuhe, Hans im Glück und Der Geist im Glas Hörspielkritik

Es war einmal ein König. Dieser hatte zwölf Töchter, die jeden Morgen zertanzte Schuhe haben, obwohl sie in ihrem Zimmer eingesperrt waren. Der König möchte natürlich herausfinden, wie das möglich ist und verspricht demjenigen eine seiner Töchter zur Frau, der das Rätsel löst. Sollten sie es aber innerhalb von drei Tagen nicht schaffen, so wird ihnen der Kopf abgeschlagen.

Grimms Märchen Folge 16

Natürlich melden sich sofort viele Prinzen, doch alle scheitern an der Hinterlist der Schwestern, die ihnen in den Wein immer ein Schlafmittel geben. Nur ein armer verwundeter Soldat fällt nicht auf diesen Trick herein und benutzt einen Schwamm unter dem Kinn um den Becher zu leeren. Danach folgt er den Prinzessinnen verkleidet in einem Tarnmantel in die Unterwelt und entdeckt dort das Geheimnis der zertanzten Schuhe…

Es war einmal der junge Hans, der nach sieben Jahren harter Arbeit von seinem Meister einen Klumpen Gold geschenkt bekommt. Dieser ist aber so schwer, dass er ihn nicht mehr tragen möchte. Daher tauscht Hans den Klumpen Gold gegen ein Pferd, so dass er seine Füße schonen kann. Doch leider ist auch das Pferd nicht so nett, so dass er es gegen eine Kuh eintauscht, die ihn mit Milch und Käse versorgen kann. Doch die Kuh ist alt und Hans tauscht sie gegen ein Schwein.

So geht der Tauschhandel weiter, bis Hans schließlich bei seiner Mutter ankommt. Was er da aber noch in Händen hält wird hier nicht verraten.

Es war einmal ein junger Mann, der von seinem Vater auf eine hohe Schule geschickt wurde. Leider wurde das Geld im Laufe der Zeit knapp, so dass der Sohn seine Schule beenden musste und nun wieder bei seinem Vater als Holzhacker arbeitet. Während der Pause entdeckt er zwischen den Wurzeln eines großen Baumes ein seltsames Glas, in dem ein Froschähnliches Ding eingesperrt ist.

Dieses Wesen bittet den jungen Mann nun, dass er ihn herauslasse, was dieser auch gutgläubig macht. Leider ist das Wesen kein guter Flaschengeist, sondern ein überaus mächtiger Dämon, der den jungen Mann umbringen möchte. Doch durch eine List kann er diesen Geist überlisten und wieder zurück in die Flasche bringen. Nun ist er schlauer und erhält für das erneute Öffnen eine wundervolle Belohnung. Leider sieht sein Vater das zuerst nicht so…

Mit Folge 16 der Hörspielreihe „Grimms Märchen“ veröffentlicht Titania Medien nun drei weitere Geschichten aus den „Kinder- und Hausmärchen“ der Gebrüder Grimm. Dieses Mal erhält man die Geschichten „Die zertanzten Schuhe“, „Hans im Glück“ und „Der Geist im Glas“.

„Die zertanzten Schuhe“ basiert auf der Erzählung von Jenny von Droste Hülshoff aus Münster und wurde von Wilhelm Grimm in die Märchensammlung der Gebrüder Grimm aufgenommen. Diese war die Schwester der bekannten Dichterin Anette von Droste Hülshoff und steuerte im Laufe der Zeit noch einige anderen Märchen zu der Sammlung hinzu.

Wie man es aus den vorherigen Hörspielen gewohnt ist, wird in dieser Adaption nichts beschönigt und die Geschichten werden so präsentiert, wie es sich die Gebrüder Grimm wahrscheinlich gedacht haben – mit all ihrem Wortwitz, aber auch all ihrer Grausamkeiten. Für letzteres sind die Soundeffekte beim Nichtlösen des Rätsels der zertanzten Schuhe ein sehr gutes Beispiel.

Für die Umsetzung konnten Marc Gruppe und Stephan Bosenius als Verantwortlichen bei Titania Medien auf eine gute Auswahl an Hörspiel und Synchronsprechern setzen. Allen voran wieder Peter Weis, der wie auch schon in den Geschichten vorher wieder als Erzähler der Märchen fungiert.

Dazu kommen aber noch die Stimmen von Bodo Primus, Helmut Zierl, Ingeborg Kallweit, Eva Michaelis, Regine Lamster, Reinhilt Schneider, Sile Horvath, Dana Fischer, Jonas Minthe, Christian Stark, Ursula Wüsthof, Patrick Bach, Leon Reichert, Horst Naumann, Manfred Liptow, Bernd Kreibich, Jonas Minthe, Gerlinde Dilge, Jean Paul Baeck sowie Hans Bayer.

Alles in allem sind „Grimms Märchen“ gelungene Hörspielunterhaltung für (nicht ganz so) Jung und Alt. Die Produktion von Titania ist wirklich hervorragend und auch die Inszenierung macht einfach nur Spaß. Da kann man einfach nur sagen: Weiter so!

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten