Die Ärzte: Geräusch wieder auf Vinyl und guter Zweck

Die Ärzte veröffentlichten das Doppelalbum “Geräusch” wieder auf Vinyl. Ursprünglich ist es 2003 veröffentlicht worden und am heutigen 22. März 2024 gibt es das Werk auf Vinyl. Hier kaufen und/oder streamen: dieaerzte.lnk.to/geraeusch

Alle weiteren Infos zum Album gibt es hier: www.bademeister.com/diskografie/geraeusch

© die ärzte – geräusch (Artwork)

Ein guter Zweck gibt es im Zuge dessen auch noch, denn parallel zur Vinyl-Wiederveröffentlichungen von „Geräusch“ versteigern BELA und FARIN einige zugehörige „Goldene“ und „Platin-Schallplatten“ (natürlich weder richtiges Gold noch richtiges Platin). Der Erlös kommt jeweils zu gleichen Teilen

„Containerprojekt für obdachlose Frauen in Hamburg“ und „Notübernachtung für Frauen – GEBEWO pro / Berlin“ zu Gute.

www.caritas-hamburg.de/hilfe-und-beratung/arme-und-obdachlose/containerprojekt-fuer-frauen/

www.gebewo-pro.de/notuebernachtung-fuer-frauen

BELA dazu:

„Frauen sind dem Leben auf der Straße noch schutzloser ausgeliefert, darum gehen die Spenden an zwei Projekte die obdachlosen Frauen Unterkunft & Wärme anbieten können. Wer gern etwas spenden will (Sachspenden und/oder Geld), findet garantiert auch Organisationen in der persönlichen Nähe, wie die zahlreichen Tafeln.e.V. oder Ähnliches.“

Die Erklärung zu allen Award-Versteigerungen gibt es auf:

www.bademeister.com

Hier kann ab 22. März 2024, 20 Uhr geboten werden:

www.unitedcharity.de/Specials/Die-Aerzte

Die neue Single “Demokratie” erscheint am 5. April 2024 und stammt vom Album “Dunkel”. Wir berichteten hier.

DIE ÄRZTE LIVE

„OMG DIE ÄRZTE LOL“ TEMPELHOF 2024

23.08.24 – Berlin – Flughafen Tempelhof – Ausverkauft!

24.08.24 – Berlin – Flughafen Tempelhof – Ausverkauft!

25.08.24 – Berlin – Flughafen Tempelhof

Tickets gibt es ausschließlich hier: bademeister.opm-shop.com

Es sind für alle drei Konzerte (noch) Sozialtickets für 19,90 € (zzgl Versand) erhältlich: bademeister.opm-shop.com/sozialtickets.php

Alle Infos zu Konzerten von die ärzte nur echt auf: www.bademeister.com

