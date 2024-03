Von dem Album “Dunkel” wollten Die Ärzte keine weitere Single mehr veröffentlichen. Allerdings erscheint jetzt “Demokratie (Our Bass Player Hates This Song)” auf Vinyl und weil der Song leider gerade passt. Auf der B-Seite ist “Doof (Live in Hamburg, 2023)” zu finden. Das Release erscheint am 5. April 2024 als 7″-Vinyl mit Downloadcode, als Download, im Streaming sowie per hochintelligentem Video und ist ab sofort überall und vor allem hier vorbestellbar:

dieaerzte.lnk.to/demokratie

https://www.bademeister.com/aktuell

© Die Ärzte – Demokratie (Our Bass Player Hates This Song) (Single Artwork)

