Die Ärzte haben zur neuen Single “Demokratie (Our Bass Player hates this song)” ein Video veröffentlicht. Es ist die vierte Single-Auskopplung aus “Dunkel”, die eigentlich nie kommen sollte. Wir berichteten. Das Video wurde von einer KI gestaltet und ist (leider, leider) sehr (sehr) passend. (Single Stream) Schaut euch das Ergebnis hier an:

© Die Ärzte – Demokratie (Our Bass Player Hates This Song) (Single Artwork)

