Die Toten Hosen kündigen “Unter falscher Flagge 1984 – 2024: Die 40 Jahre-Jubiläumsedition” an. Ursprünglich erschien das zweite Album der Hosen am 19. November 1984. Um diesen 40. Geburtstag gebührend zu feiern, erscheint am 15.11.2024 die Reissue in opulenter Ausstattung mit 16 Bonustracks, drei davon bislang unveröffentlicht.

© Die Toten Hosen – Unter falscher Flagge 1984 – 2024 – Die 40 Jahre Jubiläumsedition

„Unter falscher Flagge 1984 – 2024: Die 40 Jahre-Jubiläumsedition“ erscheint in einer aufwendigen, auf 7.000 Exemplare limitierten und nummerierten Auflage. Das Hardcover-Gatefold-Deluxe-Book enthält das Album als 180g-Vinylschallplatte und CD sowie eine Bonus-CD mit 16 Bonustracks, die rund um die Original-Veröffentlichung auf Singles, Maxis und diversen Demos erschienen. Die Demoversionen von „Shake Hands“, „Betrunken im Dienst“ und „Der Mord an Vicky Morgan“ werden erstmals zu hören sein.

Das aufwendig gestaltete Booklet im LP-Format enthält auf satten 32 Seiten eine Vielzahl bislang unveröffentlichter Fotos, historisch wertvoller Presseartikel und weiteres. Kolja Podkowik interviewt die Band.

https://dietotenhosen.lnk.to/UfF2024