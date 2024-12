Lena Stoehrfaktor kündigt Album „Pretty World“ an; neue Single „Rauch in der Luft“ erschienen

Die Rapperin Lena Stoehrfaktor kündigt ihr neues Album „Pretty World“ für den 24. Januar 2025 an. Eine neue Single mit dem Titel „Rauch in der Luft“ ist ebenfalls erschienen und stammt vom „7 Tage Stress”-Soundtrack. Die Berlinerin behält ihre Haltung bei und spricht in ihren Texten über „gesellschaftliche Missstände, deren Auswirkungen sie als Sozialarbeiterin in Berlin unmittelbar erlebt. Dass diese nicht spurlos an einem vorbeigehen, zeigt ihr fünftes Soloalbum in vielen persönlichen Momenten.“

© Lena Stoehrfaktor – Rauch in der Luft (Cover)

Die kürzlich veröffentlichte erste Single „Rauch in der Luft“ entstand für den Soundtrack des auf St. Pauli gedrehten und bald erscheinenden Großstadt-Dramas „7 Tage Stress“ von Film Fatal und ist der Grund, dass es das Album „Pretty World“ überhaupt gibt. Dem alltäglichen Wahnsinn widmen sich auch Songs wie „Streichholz trifft Benzin“ und „Upperclass“, die die kausalen Folgen unseres Lebensstils vorwegnehmen.

Es geht um Schlaflosigkeit in depressiven Phasen („Nachts“), ein ausgeprägtes Impostor-Syndrom („Schuldig“) und das Anderssein („Komisch 2“). „Lignon Tours“ ist eine Hommage an den Wagenplatz am Rande von Genf, der ihr als zweites Zuhause und Platz zum Nachdenken dient. Das Album endet nur halb versöhnlich: „Weißt du noch“ erzählt von einer wilden Jugend und alten Weggefährten, von denen einige aufgegeben haben, während andere noch kämpfen.

Features kommen von Living Legends-Rapper Eligh aus Los Angeles, Non Phixion-Mitglied Sabac Red aus New York und Rapperin Shanel aus Baden-Württemberg.

Album

Lena Stoehrfaktor – „Pretty World“

Genre: Hip-Hop / Rap

Release Date: 24.01.2025

Label: Lena Stoehrfaktor Records

Vertrieb: Vinyl Digital

https://rauchinderluft.lnk.to/LxGemW

Live

Album Release Show „Pretty World“

Donnerstag, 30.01.2025, 20:00 Uhr

SO36, Oranienstraße 190, 10999 Berlin

https://www.so36.com/produkte/76507-tickets-lena-stoehrfaktor-so36-berlin-am-30-01-2025