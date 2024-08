Die weisse Lilie Staffel 5 Doppeltes Spiel Hörspielkritik

Der Kampf um das weiße Haus der vereinigten Staaten und dem damit verbundenen Frieden auf der ganzen Welt geht in die letzte Runde. Nachdem es der „weissen Lilie“ gelungen ist die Kämpfer für die Freiheit als Staatsfeinde zu deklarieren haben sie fast uneingeschränkte Möglichkeiten. Allen voran Sean Mitchell, dem es immer mehr gelingt die Fäden in der Organisation an sich zu reißen und seinen eigenen Plan umzusetzen.

Doch auch die Freiheitskämpfer haben noch ein paar Trümpfe in den Händen. So gelingt es Carol Nolasco und Samira Barzani mit Hilfe von Jerry Finnigan endlich wieder in die USA einzureisen. Jerry kannte durch seine Arbeit bei der CIA noch einen Schleuser in Mexiko, der ihm noch einen Gefallen schuldete. Leider werden die drei dann aber von der Grenzpolizei entdeckt und in Gewahrsam genommen. Die Lage scheint ausweglos, doch dann tauchen plötzlich verbündete auf, mit denen vorher niemand rechnen konnte.

Gleichzeitig versucht Iris Fairchild als Mitglied der weissen Lilie ihrem ehemaligen Partner Mitchell das Handwerk zu legen. Sie hat damals zwar zugestimmt den Präsidenten zu ermorden, aber die scheinbar unbegrenzte Macht die Mitchell mit seinem eigenen Auftragskiller Lamar Johnson vom Secret Service jetzt innehat sind ihr dann doch zu viel. Dazu kommen noch geheime Pläne, die ein ihr Vertrauter bei Mitchell entdeckt hat, in denen er einen Massenmord plant. Gerade an dieser Stelle erscheinen ihr die drei Gefangen wie ein Geschenk des Himmels.

Wieder bei ihren Freunden, dem ehemaligen Polizisten Henry Miles und Sam Haden sowie dem ehemalige Auftragsmörder Daniel Porter, angekommen versuchen Carol und Samira einen Plan zu schmieden, um Mitchell das Handwerk zu legen. Nachdem sie herausgefunden haben, dass es scheinbar einen Anschlag auf die Wasserversorgung geben soll, trennt sich die Gruppe wieder. Während Carol, Jerry und Sam in die Blue Plains Wasseraufbereitung gehen, reisen Daniel und Miles nach Washington um den Präsidenten zu schützen.

Doch auch dieser Plan war in der Theorie viel einfacher, denn die Gegenwehr der weißen Lilie ist groß und schon bald kämpfen die Freiheitskämpfer um ihr Leben. Durch einen Zufall erfahren die Freunde von Mitchells Tochter, die auf einem Internat ist. Ihnen wird klar, dass diese Tochter ihre letzte Hoffnung in Verhandlungen mit Mitchell sein kann. Die Frage ist nun natürlich: Werden sie diese vor Mitchell erreichen und damit den Anschlag auf die USA verhindern können?

Mit „Doppeltes Spiel“, der fünften Staffel der Hörspielreihe „Die weisse Lilie“ endet auch die groß angelegte Serie um ein politisches Attentat in den USA. Alles hat eigentlich nur mit einem kleinen Autounfall in Staffel 1 begonnen und endete mit dem Ende des bekannten Lebens für die Protagonisten. Von Polizisten, Journalisten und Analytikern wurden sie einfach s zu Staatsfeinden erklärt und mussten daher jederzeit um ihr Leben fürchten.

Ich habe mir für „Doppeltes Spiel“ noch einmal die komplette „Weisse Lilie“ angehört und es ist wirklich interessant zu verfolgen wie sehr alles in dieser Geschichte miteinander verknüpft ist. Zu Beginn kann man das große Gesamtbild zwar noch nicht erkennen, aber es werden immer wieder kleine Hinweise gegeben, die dann auch zum großen Ende führen.

Auch wenn es sich bei dieser Geschichte um eine reine Fiktion handelt, so ganz abwegig ist die Handlung nicht. Wer weiß denn genau, was um uns herum passiert und wie Medien oder Macht genutzt werden, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Warum ist ein Mr. Trump denn so beliebt bei einigen Amerikanern, auch wenn er offensichtlich Lügen erzählt und zum Sturm auf Kapitol aufruft? Egal, was uns im Internet aufgetischt wird, es wird geglaubt und nicht hinterfragt – es steht ja schließlich im Internet, egal ob es Quellen dafür gibt, oder nicht.

Genau dieses Verhalten, wird hier angeprangert und noch ein wenig weitergetrieben. Was wenn diese Menschen nicht mehr nur Falschinformationen herausgeben, sondern die Geschicke der Menschheit auch durch kriminelle Taten aus Macht- und Geldgier lenken? „Die weisse Lilie“ geht diesem auf den Grund und zeigt welche Macht einzelne Personen besitzen können, wenn sie ein mächtiges Instrument wie Homeland Security hinter sich haben.

Für die Umsetzung der letzten Staffel konnte Benjamin Oechsel als Autor und Produzent wieder auf seine nun schon seit vier Staffeln bekannt Crew setzen. So hört man in den Hauptrollen wieder die Stimmen von Martin Sabel als Daniel Porter, Tim Knauer als Jerry Finnigan, Stephan Benson als Henry Miles, Timo Kinzel als Samuel Haden, Céline Fontanges als Samira Barzni, Sonja Szylowicki als Carol Nolasco sowie auf Seite der Gegenspieler der Demokratie Sascha Rotermund als Lamar Johnson, Achim Buck als Sean Mitchell und Ulrike Johannson als Iris Fairchild.

In weiteren Rollen kann man noch die Stimmen von Simona Pahl, Carlotta Pahl, Johannes Berenz, Susanne Sternberg, Daniel Welbat, Uve Teschner, Robin Brosch, Lo Rivera, Marc Schülert, Robert Levin, Mathias Renneisen, David Riedel-Brederlow, Marco Steeger sowie Benjamin Oechsle hören.

Im Grunde hat mir „Die weisse Lilie“ als Gesamtkonzept gefallen. Die Handlung war gut durchdacht und man stürzte wirklich von einer Spannungssequenz in die nächste. Die Figuren waren mehr oder minder sympathisch und jeder ungerechtfertigte Mord hat einen als Hörer erschauern lassen. Auch beim nochmaligen Hören war ich über das rücksichtslose Verhalten von Lamar Johnson in New York schockiert.

Die Erwartungen an die schon vorher als letzte Staffel angekündigte Staffel 5 waren daher auch recht hoch. Leider wurden diese aus meiner Sicht dann nur so halb erfüllt. Dieser Teil der Geschichte ist zu einem Ende gebracht worden. Der eigentliche Plan der Verschwörer hat noch einige Wendungen parat, so dass es für Miles und seine Freunde nicht so einfach ist diese aufzuhalten. Ein wenig enttäuscht hat mich dann aber das Ende, auch wenn mir bewusst war, dass nicht jeder Lebend aus dieser Geschichte herauskommen wird, so viele Leichen wie es vorher da schon gab.

Generell ist die bei Folgenreich erschienene Hörspielreihe „Die weisse Lilie“ ein großartiger Politthriller, der Spaß macht zu hören. Die Sprecher sind gut gewählt und die Soundeffekte hervorragend. Auch die Trennung der einzelnen Szenen durch die Musik ist ein gutes stilistisches Mittel, welches es einfach macht der Handlung zu folgen. Wer Spaß an diesem Genre hat, wird mit dieser Serie die richtige Wahl treffen.

Meine Meinung: 9 von 10 punkten