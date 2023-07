Fiddlehead zeigen zweite Single “Sleepyhead” aus kommendem Album “Death Is Nothing To Us”

Fiddlehead haben kürzlich ihr drittes Album “Death Is Nothing To Us” angekündigt, das am 18. August 2023 über Run For Cover Records erscheinen wird. Heute teilen die Post-Hardcore-Helden ihre neue Single “Sleepyhead”.

“Sleepyhead” folgt der Lead-Single “Sullenboy”.

FIDDLEHEAD – “Sleepyhead” (Single) Musikvideo:

Flynn sprach über den neuen Song und sagte: “Es gibt keine wirklich positiven Texte in diesem Song. Ich wollte einen Song schreiben, der die Stagnation einfängt, die mit einer tiefen Depression einhergeht. Letztendlich ist dies ein Song über das Abschalten und Wegschauen von den Brüchen im eigenen Leben auf Erden zugunsten von schnellem Trost. Es ist sozusagen ein Gespräch zwischen zwei Personen oder zwei Gedanken. Der sogenannte ‘Sleepyhead’ ist eine bedrückte Person, die von der Welt und ihrer Weise, mit all dem Leid umzugehen, deprimiert ist und sich mit exzessivem Schlaf der Traurigkeit des Ganzen stellt. Irgendwo dazwischen gibt es jedoch eine vernünftige Stimme, die Perspektive bietet – aber vergeblich, da die beiden Stimmen in Resignation gegenüber der Schwere, die eine dicke ‘Phase tiefer Depression’ auf jemanden ausüben kann, zusammenkommen. Ich sehe den Song als essentiell für den Handlungsverlauf des Albums, das sich letztendlich als ein Ausweg aus einem solch traurigen Zustand herausstellte. Also vielleicht ist das der positive Aspekt?”.

© Fiddlehead – Death Is Nothing To Us Artwork

“Ich möchte nicht, dass Menschen Trauer und Depression romantisch verklären, mich eingeschlossen”, erklärt er. “Aber ich wollte über die Art und Weise schreiben, wie Verlust dieses Gefühl der Traurigkeit im Leben aufrechterhalten kann. Ich hatte nicht die Absicht, eine Art thematische Trilogie zu machen, aber es gibt diese Verbindung zu den ersten beiden Alben, und dieses Album rundet einige der Phasen der Trauer ab, die zuvor nicht behandelt wurden – insbesondere dieses Gefühl der Festgefahrenheit, das eine depressive Haltung haben kann.”