Ghost Work ((ex-)Mitglieder von Seaweed, Snapcase, Milemarker und Minus The Bear) unterschreiben bei Spartan Records

Die Band Ghost Work besteht aus (ex-)Mitgliedern von den Bands Seaweed, Snapcase, Milemarker und Minus The Bear und haben kürzlich beim Label Spartan Records unterschrieben. Die Plattenfirma veröffentlicht eine Re-Issue vom 2020er-Debütalbum “You’ll Be Buried With” der Gruppe in remasterter Form. Es wird digital und zum ersten Mal auf Vinyl erhältlich sein. Erschienen ist es schon. Das Nachfolge-Album soll im Herbst 2023 erscheinen.

Die Band besteht aus Aaron Stauffer (Seaweed), Sean Husick (Milemarker), Erin Tate (Minus The Bear) und Dustin Perry (Snapcase).

© Ghost Work – You’ll Be Buried With Artwork

Track Listing:

Fake Blood Go Stat Favored Routes Statues in Spain Bricks of Sun Greeing from Gates Salt from Tears Contract Contract B Edgewood Confession on 6

Vinyl Buy link: https://spr.tn/ghostwork

Stream Link: https://orcd.co/gwybbw