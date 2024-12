Glauben Sie an die Wahrheit?: Humorvolle Comicreportagen über Verschwörungstheorien von Doan Bui, Leslie Plée Comic Kritik

In dem Comic „Glauben Sie an die Wahrheit?: Humorvolle Comicreportagen über Verschwörungstheorien“ von Doan Bui und Leslie Plée gibt es Erzählungen, die Resultate von Recherchen, Erklärungen, Zeichnungen und mehr zu Fake News, Verschwörungsmythen und Antworten darauf, warum wir diese und auch „so schnell“ glauben. Erschienen ist das Werk am 1. August 2022 und der Carlsen Verlag schreibt darüber:

„Sind Sie noch sicher, dass die Erde rund ist?

Als Journalistin fühlt sich Doan oft wie Alice im Wunderland, wenn sie sich die alternativen Wahrheiten von Illuminaten oder Flacherde-Anhänger*innen anhört. Warum halten sie wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über den Klimawandel oder Covid-19 für falsch und was sind ihre Argumente? Humorvoll und selbstkritisch nimmt Doan uns mit auf ihre Reportagen über die populärsten Verschwörungstheorien und zeigt, warum sich Fake News viel schneller verbreiten als wahre Fakten.

Das vielleicht lustigste Buch über Verschwörungstheorien

Erzählen Sie Kindern nicht auch Fake News vom Weihnachtsmann?

Was Fake News eigentlich sind und wie man nicht auf sie hereinfällt, wird hier äußerst unterhaltsam erklärt.“

Es gibt Personenkreise, die glauben, die Erde wäre so flach wie eine Pizza. Andere wiederum haben, und tun es leider immer noch, ein Versteck in einer Pizzeria vermutet, das einem Kinderschmugglerring dienen soll in dem auch Prominente dabei sind. Andere halten sich an die klassischen Mythen wie die Illuminati, andere zählen sich zu Impfskeptikern und rutschen schneller in dem Strudel hinein als ihnen bewusst ist und sind dann auf einmal bei der Stürmung eines Regierungsgebäudes mit dabei.

Die Sachen waren mir natürlich zum größten Teil bekannt. Was ich spannend fand und finde, sind die Erklärungen, die ich nur noch lückenhaft in Erinnerung hatte, wie, warum und überhaupt wir empfänglich sind für Fake News. Wäre ich diesen Theorien erlegen gewesen, käme ich mir nach den Erklärungen äußerst dumm vor, dass ich auf derlei reingefallen wäre. Aber das lässt sich als Nicht-Betroffener leicht sagen. Gute, spannende, wichtige und nötige Lektüre.