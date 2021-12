Codename: Der Löwe Filmkritik

Der Film “Codename: Der Löwe” erscheint am 2. Dezember als DIGITAL EST, am 9. Dezember 2021 DIGITAL TVOD und ist ab dem 4. Februar 2022 auf BLU-RAY und DVD erhältlich. Die Veröffentlichung stammt von Tiberius Film. In der französischen Action-Komödie ist Dany Boon bekannt aus „Willkommen bei den Sch’tis” und „Asterix und Obelix” zu sehen. Mit dabei sind aber auch Philippe Katerine (“Gainsbourg – Der Mann, der die Frauen liebte”, “April und die außergewöhnliche Welt”), Anne Serra (“Parenthèse”, “Balle perdue”) sowie Samuel Jouy (“Burn Out”, “Ogre”) und Carole Brana (“À l’aventure”). Regie führte Ludovic Colbeau-Justin, das Drehbuch dazu stammt von Alexandre Coquelle und Mathieu Le Nahour.

Zu Beginn sehen wir tolle Action ein Meeting das mit einer Autofahrt beginnt und mit einer Schießerei endet. Und einem Sturz aus einem sehr hohem Haus. Danach sitzt der Agent Leo “Der Löwe” Milan in einer geschlossenen Psychatrie, erzählt seinem Arzt Romain er sei ein top ausgebildeter, internationaler Agent.

Codename: Der Löwe (© Tiberius Film)

Romain ist trotz seiner Distanz auch fasziniert. Gerade auch, weil das Lügenkonstrukt so überzeugend ist. Allerdings wird seine, Romains, Verlobte entführt. Genau wie von Leo prophezeit und befürchtet. Gemeinsam fliehen sie aus dem Krankenhaus. Nur “Der Löwe”, “Le Lion” wie der Film im Französischen heißt, kann Romain nun helfen – zumindest falls es ihn gibt.

Zu Beginn des Ganzen lernt der Arzt schmerzlich einige Lektionen: Der Löwe ist sehr teuer gekleidet als Agent, er speist entsprechend teuer und versucht unnötig “krass” einzuparken, wo es überhaupt nicht nötig ist und zerdeppert dabei vieles.

Auf der französischen Wikipedia-Seite erfahre ich etwas mehr über den Film. Schon zu Beginn steht dort sinngemäß: Weniger als 500.000 Zuschauer (In Relation zu 14 Millionen Euro Produktionsbudget) und daher eher als Misserfolg (für Hauptdarsteller Dany Boon) gewertet.

Glücklicherweise lese ich sowas nur der Vollständigkeit halber, nicht weil es in meiner Bewertung miteinfließt. Und auch so behandle ich das in diesem Text. Es steht hier nur als neutrale Info. Denn: Auch wenn ich zu Beginn und zwischendurch etwas skeptisch war, muss ich sagen, dass der Film durchaus seine Momente hatte. Ich kann zwar auch verstehen, warum es nicht für das Kino gereicht hat (um als Erfolg durchzugehen, im Kino lief der Film) aber es digitales und physisches Release kann ich mir das Werk durchaus gut vorstellen.

Im Großen und Ganzen macht “Codename: Der Löwe” viel Spaß. Er hat einige gute Momente, einen gewissen Charme, Humor/Witz und eine angenehme Portion Action. Es ist ein ausgewogener Film, den man sich gut mit der Familie ansehen kann. Man sollte aber kein überragendes Werk erwarten. In allen Punkten gibt es bessere Filme – aber: er ist gut genug, um ihn sich anzusehen (mal was anderes), Spaß zu haben und unterhalten zu werden.

Wertung: 6,5 von 10 Punkten

Der französische Trailer sieht so aus:

Originaltitel: Le Lion

Genre: Action, Komödie

Produktionsland und -jahr: Frankreich, Belgien 2020

