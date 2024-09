Lady Gaga kündigt neues Album “Harlequin” an – Veröffentlichung schon am 27. September

Die Musikerin Lady Gaga veröffentlichte erst kürzlich mit Bruno Mars die gemeinsame Single “Die With A Smile”. Nun kündigt sie ihr neues Album “Harlequin” für eine Veröffentlichung am 27. September 2024 an. Also, schon diesen Freitag. Oder anders: übermorgen. Nach den Dreharbeiten zu “Joker: Folie à Deux” konnte die Musikerin die Figur noch nicht loslassen und machte sich Gedanken, wie ein Album aus Sicht von Harley Quinn, auch bekannt als Lee, klingen würde. “Es sind 13 Songs, die Jazz, Surf-Punk, Blues und Klassik zu einer Platte vereinen”, heißt es weiter in der Info dazu.

© Lady Gaga – Harlequin (Artwork)

TRACKLIST

++ Alternate recording appears on Joker 2 Soundtrack

+++ New cover of classic

** Original Song

Good Morning +++ Get Happy ++ Oh, When The Saints +++ World On A String ++ If My Friends Could See Me Now ++ That’ Entertainment ++ Smile +++ The Joker** Folie à Deux ++ Gonna Build A Mountain ++ Close To You ++ Happy Mistake ** That’s Life ++

CREDITS

Executive Producers: Lady Gaga and Michael Polansky

Produced By: Lady Gaga, Benjamin Rice

Mixed By: Serban Ghenea

Mixed at: MixStar Studios (Virginia Beach, VA)

Mastering Engineer: Randy Merrill

Mastering Studio: Sterling Sound (Edgewater, NJ)

A&R Admin: Marta Navas, Montana Pulver Contractors: Joann Tominaga, Ivy Scoff

Creative Direction & Design: mt.la

Photography: Scarlett Carlos Clarke

Production Design: Ava Villafañe

Hair: Evanie Frausto

Makeup: Marco Campos

Styling: Chloe & Chenelle Delgadill