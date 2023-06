Lord Of The Lost: Lyric-Video zu “noituLOVEr” erschienen

Lord Of The Lost haben zu ihrem Song “noituLOVEr” ein Lyric-Video veröffentlicht. Der Track stammt vom aktuellen Erfolgsalbum der Hamburger “Blood & Glitter”. Kürzlich nahmen sie auch am ESC teil.

© Lord Of The Lost – Blood & Glitter Artwork

Frontmann Chris Harms zum Video: “Lyrische Videos sind überhaupt nicht unser Ding. Aber für ein Lied wie „noituLoVer“, oder „LOVE Revolution“, wie es ausgesprochen wird, bei dem der Text unbestreitbar das wichtigste ist, war ein Lyricvideo das einzige, was Sinn machte. „LOVE Revolution“ ist ein Lied für all diejenigen, die auch heutzutage noch das Gefühl haben, nicht ganz rein zu passen, in die vorgefertigten offenen Puzzleteile, die unsere Gesellschaft uns hinterlässt. So wie ich. Es ist genauso ein Lied für alle, die für dieses Problem verantwortlich sind. Solange jede Vielfalt in der Liebe nicht so natürlich und akzeptiert ist wie Atmen, ist es wichtig, für die Einzigartigkeit einzustehen – und Lieder wie diese zu veröffentlichen.”

“Club & Glitter” Shows 2023

+ Support: Wisborg

11.06.2023 München, Backstage (Ausverkauft)

13.07.2023 Berlin, Lido (Ausverkauft)

“Blood & Glitter” Shows 2023

09.06.2023 Zwickau, Alter Gasometer (Ausverkauft)

17.06.2023 Saarbrücken, Garage

31.07.2023 Aschaffenburg, Colos – Saal (Ausverkauft)

02.08.2023 Karlsruhe, Substage (Ausverkauft)

Festivals 2023:

05.-08.07.2023 Ballenstedt, Rockharz

29.-30.07.2023 Köln, Amphi Festival

02.-05.08.2023 Wacken, Wacken Open Air

14.10.2023 Köln, Unter Schwarzer Flagge

17.-18.11.2023 Leipzig, Gothic Meets Classic

09.12.2023 Hamburg, Lordfest – Tickets

15 Years Tour 2024 (Deutschland-Termine)

22.03.2024 Nürnberg, Löwensaal

23.03.2024 München, Backstage Werk

04.04.2024 Frankfurt, Batschkapp

05.04.2024 Köln, Carlswerk Victoria

20.04.2024 Stuttgart, LKA Longhorn

24.04.2024 Berlin, Huxleys

27.04.2024 Leipzig, Haus Auensee