Monsters Of Liedermaching präsentieren erste Single aus neuem Album

Monsters Of Liedermaching zelebrieren in diesem Jahr, 2023, ihr 20-jähriges Jubiläum als Band. Am 27. Oktober diesen Jahres erscheint das neue Album “Federwisch im Elfental” und daraus gibt es nun die erste Single “Mit dem Tretboot nach Wien” zu hören. Außerdem gibt es was Visuelles und Tourdaten obenauf.

© Monsters of Liedermaching – Federwisch im Elfental (Cover)

Über die Single sagt die Gruppe:

“Wir haben uns für “Tretboot” als erste Single entschieden, weil es sich um eine von Fernweh und Abenteuerlust geprägte Ballade handelt, die zeitlich wunderbar zur gerade losbrechenden Reise- und Urlaubswelle passt. Zudem ist der Song auch insofern etwas Besonderes, weil es in 20 Jahren Bandgeschichte der erste Song ist, den wir mit Klavier aufgenommen haben.”

Pre-Order:

https://monstersofliedermaching.merchcowboy.com/

Live:

Festivals:

04.08. Böblingen, Böblinger Songtage

05.08. Wacken, Wacken Open Air

06.08. Hannover, Fährmannsfest

10.08. Eschwege, Open Flair

11.08. Düsseldorf, Goldmucke

12.08. Cottbus, Elbenwald Festival

08.09. Osnabrück, Haste Open Air

Clubs:

03.11. E-Werk, Eschwege

04.11. Forum, Bielefeld

05.11. LCB, Wuppertal

10.11. Westand, Braunschweig

11.11. Frannz-Club, Berlin

12.11. Malzhaus, Plauen

13.11. Keller Z87, Würzburg

14.11. Café Central, Weinheim

15.11. Colos-Saal, Aschaffenburg

16.11. Druckluft, Oberhausen

17.11. Essigfabrik, Köln

18.11. Musikzentrum, Hannover

19.11. Markthalle, Hamburg