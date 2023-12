Neue Bandwelle für die MetalDays 2024 angekündigt

Mit einer neuen Bandwelle für die MetalDays 2024 in Slowenien, welche am vom 28.07.2024 – 03.08.2024 in Velenje stattfinden, gibt es auch wieder News zum Festival. Live erleben könnt ihr u.a.: Accept, Ensiferum, Soen, Vreid, Mister Misery, Persefone, Anthem, Elwood Stray, Manticora und Bloodspot.

Dies ist die letzte Ankündigung für 2023, aber dennoch erst der Anfang. Im neuen Jahr werden die zusätzlich verbleibenden 90 Bands bekannt gegeben.

Außerdem bereits angekündigt sind:

EMPEROR, BLIND GUARDIAN, KORPIKLAANI, THE AMITY AFFLICTION, GOOD IS AN ASTRONAUT, BORKNAGAR, TIAMAT, UNLEASHED, ARCHAIC, BELPHEGOR, BRUTAL SPHINCTER, CALIBAN, CARONTE, DARKEST HOUR, DOOMAS, ENTORIA, GHØSTKID, INHALE THE VOID, INMATE, KAMPFAR, KEOPS, LEGION OF THE DAMNED, NECROPHOBIC, NIGHTFALL, PERSEFONE, RAGE, RECTAL SMEGMA, SCHRODINGER, SHRAPNEL, SULS OF DIOTIMA, SUASION, THE BROKEN HORIZON, THROATTWISTER, TOL MORWEN, VREID.

Die MetalDays sind Mitglied bei „Greener Festival Europe“.

Anreise:

Es gibt verschieden Möglichkeiten von Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Velenje zu reisen. Mit dem Zug oder Bus zum Bahnhof nach Velenje, von wo aus Shuttle Busse zum Festivalgelände abfahren. Natürlich geht auch die Anreise mit dem eigenen Auto oder per Flugzeug. Alle Informationen und Möglichkeiten findet ihr hier:

https://www.metaldays.net/travel-accomodation

TICKETS 2024

Lasst euch die ultimative Metal-Party nicht entgehen! Sichert euch eure Tickets und seid bei den MetalDays 2024 dabei und erlebt gemeinsam ein unvergessliches Festival. Tickets

© MetalDays 2024

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon