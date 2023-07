Peter Gabriel veröffentlicht siebte Single “So Much”

Zum siebten Vollmond des Jahres gibt es von Peter Gabriel die siebte Single aus dem Studioalbum “i/o” mit dem Liedtitel “So Much”. Geschrieben und produziert von Peter Gabriel. Das Streicherarrangement stammt von John Metcalfe und diverse Beiträge von Tony Levin am Bass, David Rhodes an der Gitarre und Backgroundgesang von Peters Tochter Melanie Gabriel.

“Ich wollte einen sehr einfachen Refrain haben, der dennoch eine gewisse Substanz in der Harmonie und der Melodie hat. Etwas, das leicht zu verdauen ist, aber trotzdem Charakter hat.” Gabriel erklärt weiterhin, dass in der Bedeutung von “So Much” eine Dualität liegt, bei der es sowohl darum geht, in all den Erfahrungen und freudigen Ablenkungen zu schwelgen, die man im Alter noch machen kann, als auch über die Zukunft nachzudenken: “Der Grund, warum ich ‘So Much’ als Titel gewählt habe, ist, dass ich süchtig nach neuen Ideen und allen möglichen Projekten bin. Ich bin begeistert von den Dingen und möchte herumspringen und verschiedene Dinge tun. Ich liebe es, in einem Durcheinander von so viel zu sein! Das bedeutet aber auch, dass ich nur eine begrentze Zeit oder was auch immer zur Verfügung habe. Beides unter einen Hut zu bringen, darum geht es in dem Song.”

Genau wie die beiden vorherigen Vollmond-Releases kommt auch “So Much” mit verschiedenen Mix-Ansätzen: dem Dark-Side-Mix von Tchad Blake am 03. Juli sowie Mark “Spike” Stents Bright-Side-Mix und Hans-Martin Buffs Atmos In-Side Mix im Verlauf des Monats.

© Peter Gabriel – i/o Artwork