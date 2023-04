Post Malone veröffentlicht seine brandneue Single + Video “Chemical”

Der aus Texas stammende GRAMMY® Award-Nominee und globale Megastar Post Malone veröffentlicht heute seine brandneue Single mit einem Video namens „Chemical“. „Chemical“ signalisiert für den Musiker auch gleichzeitig den Beginn einer neuen Ära in Form seines kommenden fünften Studioalbums. Der Longplayer soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Geboren im Jahre 1995 unter dem bürgerlichen Namen Austin Richard Post in Syracuse im US-Bundesstaat New York. Im Alter von zehn Jahren zog seine Familie und er ins texanische Grapevine, nahe Dallas. Im Alter von 15 Jahren nahm Malone an einer Audition der Post-Hardcore-Band Crown the Empire teil, um dort Gitarrist zu werden. Dieser Versuch scheiterte. In seiner Highschool-Zeit spielte er in einer Metalcore-Band.

© FotoJet – Post Malone (© Universal Music)