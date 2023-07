Project: Vengeance (Lorna Shore, Left To Suffer, Spite, Infant Annihilator, Traitors) mit neuer Single “Vessel”

Ehemals unter dem Namen “The Big Six” bekannt, firmiert dieses Projekt nach einigen Personaländerungen nun unter Project: Vengeance. Mit dabei sind Mitglieder von Bands wie Lorna Shore, Left To Suffer, Spite, Infant Annihilator und Traitors. Jetzt gibt es die neue Single “Vessel” auf die Ohren featuring Nik Nocturnal.

Die Gruppe besteht aus Will Ramos (Lorna Shore), Taylor Barber (Left To Suffer), Darius Tehrani (Spite), Dickie Allen (Infant Annihilator) und Tyler Shelton (Traitors). “Vessel” kommt mit Lyric-Video/Visualizer. Der Track wurde von Matt Thomas im Ashtone Audio Studio produziert. Der Visualizer wurde Jonathan Lievano von Malevolent Media kreiert. Schaut euch das Ergebnis hier an: