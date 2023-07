Samy Deluxe kündigt mit „Roter Velour“ neues Album „Hochkultur 2“ an

Der Rapper Samy Deluxe kündigt mit seiner neuen Single „Roter Velour“ sein neues Studioalbum „Hochkultur 2“ an. Zum Song gibt es auch ein Video. Der Longplayer erscheint pünktlich zum 50. Geburtstag von Samy und nur kurze Zeit nach dem gemeinsamen Album mit Morlockko Plus. Als Vorgeschmack auf „Hochkultur 2“ ist mit „Roter Velour“ zusammen mit DJ Desue ein erster Song erschienen. Das Musikvideo wurde in New York City gedreht.

© Samy Deluxe, DJ Desue – Roter Velour (Cover)

Zwei Tage nach dem Albumrelease, also am 13. August 2023 findet, auf dem Messegelände in Hamburg City die Blockparty Deluxe statt. Mit Rap, Graffiti, DJing und Breakdance. Die Blockparty wird 2023 die einzige Gelegenheit sein, Samy live auf der Bühne zu erleben.

Zusammen mit Curse hat Samy kürzlich ein ausführliches Interview zu „Hochkultur 2“ geführt. Neben den offensichtlichen Themen wie Album, Blockparty et cetera geht es auch um Psychologie.

© Samy Deluxe – Hochkultur 2 (Artwork)

cc