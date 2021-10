Unheilig: Neue Best-Of “Lichterland” und neue Song “Lichtermeer”

Am 12. November 2021 wird die neue Best-Of-Kollektion “Lichterland” von Unheilig erscheinen. Das Release kommt über Universal Music und enthält 21 Songs, zudem wird es verschiedene Ausführungen geben. In einer der Konfigurationen ist auch ein bisher unveröffentlichtes Weihnachtsalbum enthalten. Ein Comeback des Grafen ist bisher nicht geplant.

Die verschiedenen Editionen sind: eine außergewöhnliche Sammler-Edition im hochwertigem Box Set Format, eine Vinyl und sogar bislang unveröffentlichte Songs.

Die Einzel-CD und die 180gr Vinyl-Doppel-LP im Klappcover warten mit insgesamt 21 Songs auf. Darunter findet sich auch der bisher nur als Demo existierende und jetzt völlig neu erarbeiteten Song „Lichtermeer“, der digital und mit brandneuem Video bereits am 15. Oktober vorab veröffentlicht wird. Außerdem wird es eine Doppel-CD im hochformatigen Deluxe-Packaging mit gebundenem 36-seitigem Hardcover Buch, welches zusätzlich die CD „Weihnachtslichter“ mit insgesamt 14 Weihnachtsliedern enthält, von denen zwölf unveröffentlicht sind. Beide Alben werden auch digital veröffentlicht.

Das auf 6.000 Einheiten limitierte Box-Set ist das Highlight. Neben der Deluxe-Fassung auf zwei CDs auch die Audio-Aufnahmen des Abschiedskonzertes im Kölner Rheinenergie-Stadion am 10. September 2016. Die Sammler-Edition wird von zwei weiteren exklusiven Items ergänzt: eine Unheilig-Kerze im 3D Logo Design, zum anderen eine 10″ Glow-in-the-Dark-Vinyl mit 4 Tracks des „Weihnachtslichter“-Albums. Sprich diese Scheibe leuchtet im Dunkeln, genau wie das Artwork des Box-Sets auch.

Alle hier aufgeführten Konfigurationen können hier bestellt werden.

Die Tracklist gibt es hier:

Tracklisting:

CD 1 – BEST OF

1. LICHTER DER STADT

2. GEBOREN UM ZU LEBEN

3. WIE WIR WAREN feat. ANDREAS BOURANI

4. LICHTERMEER

5. SO WIE DU WARST

6. WIR SIND ALLE WIE EINS

7. ABWÄRTS

8. MEIN BERG

9. GROSSE FREIHEIT feat. JAMES LAST

10. AN DEINER SEITE

11. ALS WÄR’S DAS ERSTE MAL

12. GLÜCK AUF DAS LEBEN

13. UNTER DEINER FLAGGE

14. HINUNTER BIS AUF EINS

15. SPIEGELBILD

16. STARK 2012

17. FÜR IMMER

18. ASTRONAUT

19. ICH WÜRD‘ DICH GERN BESUCHEN

20. WIE IN GUTEN ALTEN ZEITEN

21. ZEIT ZU GEHEN

CD 2- WEIHNACHTSLICHTER

1. DIE ERSTE KERZE

2. MACHT HOCH DIE TÜR

3. STILLE WINTERNACHT

4. DER ERSTE SCHNEE

5. DIE ZWEITE KERZE

6. ENGEL DER VERKÜNDUNG

7. LEISE RIESELT DER SCHNEE

8. WEIHNACHTSZEIT

9. STERNE HOCH

10. DIE DRITTE KERZE

11. WEIHNACHTSSAAT

12. ES KOMMT EIN SCHIFF GELADEN

13. WINTER

14. DIE VIERTE KERZE

Am 15. Oktober 2021 um 18 Uhr fand die Premiere der ersten Single “Lichtermeer” statt. Das Stück könnt ihr euch hier anhören.