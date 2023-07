Versengold kündigen Single “Wir feiern den Norden” an

Die Nordlichter von Versengold kündigen mit “Wir feiern den Norden” eine weitere Single aus dem kommenden neuen Album “Lautes Gedenken” an. Mit dem Song “Tod und Trommeln” kündigte die Gruppe bereits den Longplayer an. Die neue Single erscheint am 21. Juli 2023.

Hört hier ein Snippet der Single bei TikTok.

Mit der zweiten Singleauskopplung aus ihrem kommenden Album „Lautes Gedenken“ (VÖ: 03.11.2023) besingen die sechs Nordlichter von Versengold ihre Heimat, den Norden Deutschlands.

Sowohl zum fröhlichen Sound der Single, als auch zum thematischen Inhalt passend, hat die Band gemeinsam mit Mischa Lorenz und Vivien Bauernschmidt von bad kids production ein Video auf Norderney gedreht, welches die Band als das zeigt was sie sind – sechs Nordlichter die gemeinsam Spaß an der Musik und dem Leben haben.

© Versengold – Lautes Gedenken (Cover)