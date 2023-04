VNV Nation kündigen Album “Electric Sun” an

Mit “Electric Sun” erscheint am 28. April 2023 das neue VNV NATION-Album. Das Musik-Projekt aus Hamburg, das von dem aus Dublin stammenden Ronan Harris in den Rollen des Sängers, Songwriters und Produzenten geleitet wird, bringt am morgigen Freitag ein neues Album raus.

Die letzten 4 Alben von VNV Nation erreichten die Top 10 der Media Control Album Charts und die Top 5 in verschiedenen US Billboard Charts. Das letzte Album “Noire” (2018) erreichte Platz 4.

© VNV Nation – Electric Sun Album Cover

VNV NATION “Wait” (Official Video)

Album bestellen

Tourdaten:

05 MAY 23 DE KÖLN E-WERK

06 MAY 23 DE BERLIN COLUMBIAHALLE SOLD OUT

07 MAY 23 NL AMSTERDAM MELKWEG

08 MAY 23 BE SINT-NIKLAAS DE CASINO SOLD OUT

10 MAY 23 PL WARSAW PROGRESJA

11 MAY 23 CZ PRAGUE FUTURUM

19 MAY 23 ES BARCELONA SALA APOLO

20 MAY 23 ES MADRID SALA MON

25 MAY 23 UK BIRMINGHAM THE MILL

26 MAY 23 UK LONDON ELECTRIC BALLROOM

27 MAY 23 UK MANCHESTER ACADEMY 2

28 MAY 23 UK GLASGOW GARAGE

25 DEC 23 DARKSTORM FESTIVAL STADTHALLE 09111 CHEMNITZ