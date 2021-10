Volbeat mit neuem Song “Becoming”

Die dänischen Rocker von Volbeat haben kürzlich einen neuen Song namens “Becoming” aus ihrem kommenden Album “Servant Of The Mind” veröffentlicht. Der Longplayer wird am 3. Dezember 2021 via Universal Music erscheinen.

“Becoming” ist der vierte song, der vom neuen Studioalbum veröffentlicht wird. Letzten Monat erschien “Shotgun Blues” sowie im Sommer die beiden Stücke “Wait A Minute My Girl” und “Dagen Før” (featuring Stine Bramsen).

„Ich habe die ganze Platte in drei Monaten geschrieben“, erinnert sich der Frontmann. „Mir ging es gut zu Hause, ich hatte beste Laune, mein Publikum war ich selbst… In den neuen Songs findet sich viel von dem, was Volbeat schon immer ausgemacht hat. Wer das allererste Album mit dem vergleicht, was wir jetzt machen, der hört, wie die Band ihren Stil weiterentwickelt und sich gleichzeitig ihren ‚signature sound‘ erhalten hat.“

In vielen der neuen Songs erzählen Volbeat aufwändige und faszinierende Geschichten. „The Sacred Stones“ etwa berichtet von einem „irdischen Wesen, das sich der dunklen Seite hingegeben hat. Es folgt nun einer Mission und kommt mit düsteren Kräften und gefallenen Engeln in Berührung.“ Das Stück „The Devil Rages“ behandelt die Idee, dass der Teufel eine menschliche Gestalt annimmt. Die Eröffnungsnummer „Temple of Ekur“ wiederum kehrt zu den antiken Themen zurück, die bereits in früheren Songs wie „The Gates of Babylon“ vorkamen, während „Lasse’s Birgita“, der epische Schluss der Platte, von den ersten Hexenverbrennungen in Schweden im Jahr 1471 berichtet.

Vor kurzem kündigte die Band außerdem für das Jahr 2022 eine Co-Headliner-Tour mit Ghost durch US-Arenen an. Als Special Guest sind Twin Temple dabei, auf dem Plan stehen unter anderem Seattle, Denver, Chicago, Houston und Phoenix.

SERVANT OF THE MIND Standard Edition Tracklisting:

1. Temple of Ekur

2. Wait A Minute My Girl

3. The Sacred Stones

4. Shotgun Blues

5. The Devil Rages On

6. Say No More

7. Heaven’s Descent

8. Dagen Før (feat. Stine Bramsen)

9. The Passenger

10. Step Into Light

11. Becoming

12. Mindlock

13. Lasse’s Birgitta

Deluxe 2 CD/2 LP and Digital Deluxe Bonus Tracks:

14. Return To None (Wolfbrigade cover)

15. Domino (The Cramps/Roy Orbison cover)

16. Shotgun Blues (feat. Dave Matrise from Jungle Rot)

17. Dagen Før (Michael Vox Version)

Vinyl-Versionen (Europa)

Standard 180g black vinyl 2 LP

Crystal Clear 2 LP, volbeat.dk exclusive, limited to 2,000

Glow In The Dark 2 LP, EMP exclusive, limited to 2,000

Orange and Blue 2 LP, UMG exclusive, limited to 3,100

Danish Red and White 2 LP – only available in Denmark, limited to 2,000

Das neue Stück “Becoming” könnt ihr hier streamen beziehungsweise weiter unten das Lyric-Video ansehen. Nach dem Video folgen alle weiteren bisher veröffentlichten neuen Videos.