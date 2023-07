WIZO kommen auf Tour wird wieder gut 2024

Neben einem neuen Album und bisher zwei neuen Singles, die hier schon hören könnt, beehren uns WIZO auch mit einer Tour im Jahre 2024. Diese hört auf “Tour wird wieder gut 2024” und die dazugehörigen Daten gibt es hier zu lesen. Hier die Ankündigung:

“Der WIZO kommt Anfang 2024 auf ausgedehnte Klub-Tour!

★ TOUR WIRD WIEDER GUT 2024 ★

Fr. 12.01.24 – Saarbrücken, Garage

Sa. 13.01.24 – LUX-Esch-sur-Alzette, Kultufabrik

Di. 16.01.24 – München, Backstage

Mi. 17.01.24 – Lindau, Club Vaudeville

Do. 18.01.24 – Ulm, Roxy

Fr. 19.01.24 – Würzburg, Posthalle

Sa. 20.01.24 – Wiesbaden, Schlachthof

So. 21.01.24 – Speyer, Halle 101

Di. 23.01.24 – Karlsruhe, Substage

Mi. 24.01.24 – Krefeld, Kufa

Do. 25.01.24 – Köln, Carlswerk Victoria

Fr. 26.01.24 – Dortmund, FZW

Sa. 27.01.24 – Oberhausen, Turbinenhalle

So. 28.01.24 – Coesfeld, Fabrik

Di. 30.01.24 – Osnabrück, Rosenhof

Mi. 31.01.24 – Wilhelmshaven, Pumpwerk

Do. 01.02.24 – Hamburg, Große Freiheit 36

Fr. 02.02.24 – Kiel, Max

Sa. 03.02.24 – Rostock, Mau Club

So. 04.02.24 – Braunschweig, Westand

Di. 06.02.24 – Hannover, Faust

Mi. 07.02.24 – Magdeburg, Factory

Do. 08.02.24 – Berlin, Astra

Fr. 09.02.24 – Leipzig, Felsenkeller

Sa. 10.02.24 – Dresden, Stromwerk

Di. 13.02.24 – Cottbus, Gladhouse

Mi. 14.02.24 – Jena, F-Haus

Do. 15.02.24 – Fulda, Kreuz

Fr. 16.02.24 – Nürnberg, Löwensaal

Sa. 17.02.24 – Regensburg, Airport

Di. 20.02.24 – Ingolstadt, Eventhalle Westpark

Mi. 21.02.24 – AT-Wörgl, Komma

Do. 22.02.24 – AT-Wels, Schlachthof

Fr. 23.02.24 – AT-Graz, Orpheum

Sa. 24.02.24 – AT-Wien, Arena

Do. 29.02.24 – CH-Bern, Reitschule

Fr. 01.03.24 – CH-Zürich, Volkshaus

Sa. 02.03.24 – Stuttgart, LKA

Mehr Infos zu den Konzerten und alle Ticketlinks findest Du auf der https://wizo.de

Das Tour-Ziel: In beschissenen Zeiten gemeinsam einen wunderschönen Abend im arschlochfreien Raum auf der wilden Punkrock-Achterbahn verbringen!

Sei dabei und sichere Dir (und am besten allen Freund*innen) rechtzeitig Tickets für das Konzert-Highlight 2024!”

© WIZO – Tour wird wieder gut 2024