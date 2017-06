Professor van Dusen Fall 10 Professor van Dusen kauft die Katze im Sack Hörspielkritik

Während ihrer Europareise landen Professor van Dusen und sein treuer Freund und Begleiter Hutchinson Hatch in Wales. Die Gebräuche dort sind für Hatch ein wenig seltsam, während der Professor sich schnell an dieses seltsame Volk auf der britischen Insel gewöhnt. Im Pub werden die beiden auf eine junge Frau in Dienstmädchenuniform aufmerksam, die scheinbar am Trauern ist. Hatch ist sofort hin und weg von Janie, doch der Professor ist eher an der Geschichte als an der Frau an sich interessiert.

Nach einigem Nachfragen erzählt Janie von dem seltsamen Tod ihrer Herrin Lady Agatha. Diese soll angeblich Selbstmord verübt haben. Eine mögliche Variante, dabei würde sie aber niemals ihre Katze mit in den Tod nehmen, da sie das Tier mehr als alles andere geliebt hat. Daher vermutet sie, dass es Mord war und als Verdächtiger kommt nur der Ehemann der Toten in Frage. Bryan Edgar Wilson ist ein berühmter Mystery-Autor in Wales und hätte sogar ein Motiv, da ihn seine Frau scheinbar betrogen haben soll.

Da die örtliche Polizei diesen Fall aber als Selbstmord abgetan hat und keine weiteren Ermittlungen anstellen möchte, beginnt der Professor mit seinen eigenen Nachforschungen. Er findet schnell heraus, da es sich wirklich um Mord gehandelt hat. Der Black Pudding – die Mordwaffe – wurde von der Katze aufgefressen und ist somit nicht mehr auffindbar. Auch hat Bryan Edgar Wilson ein wasserdichtes Alibi, so dass dieser als Verdächtiger auch herausfällt. Ein verzwickter Fall, doch van Dusen wäre nicht er selbst, wenn er nicht jetzt schon den Mörder kennen würde und nur noch die letzten Beweise dafür sammelt.

Nun ist schon die zehnte Episode der Professor van Dusen Hörspielgeschichte bei All Score Media erschienen. Mit „Professor van Dusen kauft die Katze im Sack“ veröffentlichen Bodo Traber als Autor und Gerd Naumann als Produzent eine der spannendsten und vertracktesten Episoden um Michael Kosers Hobbykriminologen. Die Episode spielt während der großen Europareise des Professors, die er ziemlich zu Beginn der alten Hörspielserie gemacht hat.

Dabei greift Traber auf die altbekannten Mittel zurück, die eine gute Krimigeschichte ausmachen. Mord, Verwirrung und eine gewisse Prise an Humor. Letzteres vor allem durch die romantischen Avancen von Hutchinson Hatch, die natürlich nicht erwidert werden. Dennoch sorgt diese immer wieder für eine witzige Situation. Doch auch Hatchs aufeinandertreffen mit der walisischen Küche ist mehr als ein Schmunzeln wert.

Für diese Folge konnten die Verantwortlichen bei All Score wieder auf die beiden bekannten Stimmen von Bernd Vollbrecht als Professor van Dusen und Nicolai Tegeler als Hutchinson Hatch setzen. In weiteren Rollen kommen für diesen Fall noch Wolfgang Draeger, Bernd Stephan, Kerstin Draeger, Erich Räuker, Luisa Wietzorek, Tobias Nath, Elga Schütz, Dirk Müller, Jürgen Kluckert, Kaspar Eichel, Christian Rode, Peter Groeger und Jan Graewe hinzu. Diesen allen gelingt es das Hörspiel mit Leben zu füllen und zusammen mit der Musik und den Effekten die richtige Atmosphäre für einen Krimi herzustellen.

„Professor van Dusen kauft die Katze im Sack“ ist eine gelungene Kriminalgeschichte, bei der man sich lange auf dem Holzweg befindet. Die Lösung ist eigentlich schon von der ersten Minute an klar, doch uns Laien fehlt dafür leider der kriminalistische Sachverstand. Wie gut, dass es den Professor und seinen Freund Hutchinson Hatch gibt.

