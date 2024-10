Silverstein mit neuer Single „Confession“, kündigen Doppelalbum „Antibloom / Pink Moon“ an

Die kanadische Rockband Silverstein hat mit ihrer neuen Single „Confession“ einen neuen Track parat und kündigen damit auch das Doppelalbum „Antibloom / Pink Moon“ an. Dieses soll am 21. Februar 2025 via UNFD erscheinen. Die Single hat auch ein Musikvideo bekommen, welches unten zu sehen ist.

„2025 feiern wir unser 25-jähriges Bandjubiläum. Für einen so großen Meilenstein hatten wir das Gefühl, dass er die größte Kampagne unserer Karriere verdient“, teilt die Band mit. „Wir fühlten uns unglaublich inspiriert und haben alles, was wir gelernt/gefühlt/erlebt haben, in dieses Doppelalbum gesteckt. Man sagt, ein Künstler braucht sein ganzes Leben, um sein Debütalbum zu schreiben, aber da wir diese Band so jung gegründet haben, kam es uns so vor, als hätte es 25 Jahre gedauert, „Antibloom / Pink Moon“ zu schreiben – die absolute Sammlung unseres Musikstils und der Ideen, die wir in diesen Jahren entwickelt haben.“

„Confession“ ist ein Track über das Eingestehen seiner Fehler und ist der Nachfolger der zuvor veröffentlichten Single „Skin & Bones“. (hier mehr zum Vorgänger erfahren)

Zu „Confession“ verrät Sänger Shane Told: „Ich freue mich so sehr, unseren neuen Knaller ‚Confession‘ auf die Welt zu bringen. Schon beim Durcharbeiten unserer ersten Demos wusste ich, dass dieses Album etwas ganz Besonderes an sich hat. Es hat Spaß gemacht, es im Studio zu erstellen und zu perfektionieren und genau zu entscheiden, wie es mit all den verschiedenen Musikschichten präsentiert werden soll. Ich denke, es ist eine der stärksten Singles, die wir je veröffentlicht haben, weil es im Kern um die Botschaft, die Melodie und die Emotionen geht.“

Silverstein wird die kommende Tournee zusammen mit Thursday, The Callous Daoboys und Bloom in Großbritannien und der EU spielen. Die Band sagt: „Wir freuen uns auf unsere größte Europatournee aller Zeiten im März! Wir bringen ein unglaubliches Line-up mit: Thursday, The Callous Daoboys, Bloom. Wir werden alle Epochen der Band mit einer sehr umfassenden Setlist feiern (Fans können bald darüber abstimmen!). Tickets sind jetzt im Verkauf und gehen schnell weg!“

EU Tour Dates:

(with: Thursday, The Callous Daoboys, Bloom)

3/4 – Brussels, BE @ AB

3/5 – Paris, FR @ Trabendo

3/6 – Amsterdam, NL @ Melkweg

3/7 – Wiesbaden, DE @ Schlachthof

3/8 – Munich, DE @ Backstage Werk

3/10 – Vienna, AT @ Arena

3/11 – Nuremburg, DE @ Löwensaal

3/13 – Berlin, DE @ Huxleys

3/14 – Hamburg, DE @ Grosse Freiheit

3/15 – Cologne, DE @ Palladium

© Silverstein – Antibloom (Artwork)

Tracklisting „Antibloom“

Cherry Coke

Mercy Mercy

Don’t Let Me Get Too Low

Confession

A Little Fight

Skin & Bones

I Will Destroy This

Stress