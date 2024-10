Authority Zero veröffentlicht neue Single „Long Way To Go“

Die Punk-Band Authority Zero veröffentlicht ihre neue Single „Long Way To Go“ von der kommenden EP „Thirty Years: Speaking to the Youth“, die am 1. November erscheint. Mit den beiden Bands Mad Caddies und Belvedere geht es im November in Nordamerika auf Tour. Die legendäre Gruppe aus Arizona feiert ihr 30-jähriges Jubiläum mit der Veröffentlichung einer neuen EP mit sechs Songs. Die neue Single „Long Way To Go“ kann unten angehört werden.

Frontmann Jason DeVore sagt über den Track: „Wir waren alle schon einmal überlastet. Wir waren alle irgendwann einmal am Ende und wir alle haben jeden Tag nach einem besseren Tag gestrebt. Leider passiert das nicht einfach so. Es erfordert Arbeit, Mut und Beständigkeit. Ohne diese wird man immer wieder stolpern und Rückschritte machen. Es geht darum, zu erkennen, dass sich nichts ändert, wenn man nichts ändert. Warum sollte man also nicht immer wieder dasselbe Ergebnis erwarten? Man kann nicht einfach immer wieder versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist, und die Augen davor verschließen, wenn man weiß, dass es das eindeutig nicht ist, wenn man eine Veränderung will. Innere Kämpfe, soziale oder politische Widrigkeiten, was auch immer. Es wird sich alles einfach immer wieder wiederholen, bis man erkennt, dass ein anderer Ansatz notwendig ist. Selbst dann hat man noch einen langen Weg vor sich, und das ist erst der Anfang.“

© Authority Zero – Long Way To Go (Single Artwork)

Trackliste:

Speaking To The Youth

A Change In The Tide

Lights Out

Ways To Wage A War

Long Way To Go

Second Chances